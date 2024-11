Vijftal geblesseerde Feyenoord-spelers terug op groepstraining

Brian Priske heeft maandag vijf geblesseerde spelers weer op het trainingsveld mogen verwelkomen bij Feyenoord, zo blijkt uit foto’s van de Rotterdammers op social media. , , , en namen maandag allen weer deel aan de groepstraining.

Feyenoord had de afgelopen periode veel met blessures te maken. Inmiddels lijkt het met de fitheid van de selectie van Priske weer een stuk beter te gaan. Maandag sloten er met Hartman, Giménez, Stengs, Carranza en Milambo weer vijf spelers aan bij de groepstraining van Feyenoord.

Overigens betekent dit niet dat iedereen van dit vijftal direct weer bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Zo mikt Hartman op een rentree in januari, terwijl Giménez heeft aangegeven dat hij hoopt voor de wedstrijd tegen Manchester City van 26 november weer bij de wedstrijdselectie te zitten. Of de Mexicaan in een week wedstrijd fit zal zijn, zal moeten blijken.

Milambo en Carranza zaterdag terugverwacht

Volgens Rijnmond is de verwachting dat Milambo en Carranza komend weekend, wanneer Feyenoord het zaterdagavond in eigen huis opneemt tegen sc Heerenveen, weer bij de selectie zitten. Ook de terugkeer van Stengs nadert volgens de regionale omroep met rasse schreden. De verwachting is dat Priske vrijdag op de persconferentie meer duidelijkheid zal geven over het herstel van zijn spelers.

Good to have you back with the group, guys ❤‍🔥 pic.twitter.com/hbsRiQYu2q — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 18, 2024

