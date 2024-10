Santiago Giménez onthult wanneer hij terugkeer bij Feyenoord verwacht

heeft zichzelf als doel gesteld om tijdens het Champions League-duel met Manchester City terug te keren bij Feyenoord. Die wedstrijd wordt op 26 november gespeeld.

In de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0) op 22 september liep de Mexicaan een bovenbeenblessure op. Niet veel later werd duidelijk dat Giménez wel even uit de roulatie zou zijn. De spits zou volgende de medische staf van Feyenoord drie maanden nodig hebben (en dus tot eind december) om weer in actie te kunnen komen. Nu is er iets meer duidelijk over een potentiële rentree, die mogelijk eerder komt dan verwacht.

Giménez heeft samen met zijn entourage een bepaald doel voor ogen, zo laat hij weten in een interview bij TUDN. "We hebben de wedstrijd tegen Manchester City als doel gesteld. Daar moeten we ons op richten, al moet ik mezelf niet teveel pushen."

Giménez wil echter niet té snel weer spelen bij Feyenoord. "Ik ben liever weer helemaal de oude, in plaats van dat ik te snel weer in actie komen en dan weer geblesseerd raak. Ik ben geduldig en richt me op de wedstrijd tegen City." Zijn vervanger, Ayase Ueda doet het tijdens de afwezigheid van Giménez goed. In zijn laatste vijf duels scoorde hij drie keer, waardoor het de vraag is of de Mexicaan gelijk weer in de basis staat. Ueda is woensdag weer inzetbaar. Als Giménez inderdaad in Manchester zijn terugkeer viert, mist hij nog Ajax-thuis, AZ-thuis, Salzburg-thuis, Almere-uit en Heerenveen-thuis.

