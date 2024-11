Quilindschy Hartman deelt fantastisch nieuws: 'Ongelooflijk'

heeft een volgende stap in zijn herstel gezet. De vleugelverdediger van Feyenoord mag sinds vorige week weer deelnemen aan de groepstrainingen van de ploeg van Brian Priske. Het einde van zijn pittige blessure komt volgens Hartman in zicht, al is er nog wel even een weg te gaan.

In een video op Instagram richt de populaire linksback van Feyenoord zich met een speciale boodschap tot de supporters. Hartman geeft een uitgebreide update over zijn hersteltraject en bedankt alle supporters voor de 'ongelooflijke' hoeveelheid aan ondersteunende berichtjes die hij heeft mogen ontvangen.

"Beste Feyenoorders. Het gaat de goede kant op met mijn blessure. Ik voel dat ik sterker word en steeds meer vertrouwen krijg in mijn lichaam. Ik ben er zeker nog niet, maar ik ben heel blij met de vooruitgang de laatste tijd en dat is ook te danken aan jullie. Het is namelijk ongelooflijk hoeveel berichten ik heb gehad van jullie", vertelt Hartman.

De linksback van de Rotterdammers vervolgt: "Er zijn zoveel mensen die mij snel weer terug willen zien en het beste met mij voor hebben. Daar ben ik jullie dankbaar voor. Dit geeft mij telkens nieuwe energie om alles te geven in mijn revalidatie. Vanaf deze week was het tijd voor de volgende stap. Dat betekent dat ik weer heb mogen meetrainen met het team", geeft Hartman aan: "Ik heb hier lang naar uitgekeken en heel erg van genoten."

Hartman raakte vorig seizoen in maart ernstig geblesseerd in het thuisduel van Feyenoord tegen FC Utrecht. De verwachting is dat het jeugdproduct van Feyenoord na de winterstop zijn rentree kan maken in De Kuip.

