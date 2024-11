Feyenoord heeft goud in handen: 'Passing is echt van ander niveau, hij speelde zijn beste wedstrijd'

heeft donderdag veel indruk gemaakt in dienst van zijn land Zuid-Korea. De spelverdeler van Feyenoord had met twee schitterende assists een groot aandeel in de 1-3 zege op Koeweit. Hwang wordt alom geprezen om zijn optreden in de WK-kwalificatiewedstrijd.

De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord, maar is al jarenlang een vaste waarde in de Zuid-Koreaanse nationale ploeg. Hij speelde donderdag tegen Koeweit alweer interland nummer 65. Hwang was tot op heden acht keer trefzeker voor zijn land. Hij wist tegen Koeweit weliswaar niet te scoren, maar was met een geweldige assist voor de 0-1 én een schitterende pass in de aanloop naar de 1-3 van grote waarde voor zijn land.

Daarmee trok Hwang zijn uitstekende vorm vrolijk door. Wie had gedacht dat de Zuid-Koreaan door zijn late transfer naar Feyenoord - begin september - aanpassingstijd nodig had, keek al snel zijn ogen uit. Hwang debuteerde medio september in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Hoewel de Rotterdammers er kansloos vanaf gingen, kon de aanwinst meteen prima bekoren. Het middenveld van Feyenoord werd na de goede wedstrijden tegen Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht alom geprezen en dat viel niet los te zien van de aanwezigheid van Hwang, die zijn ploeg al snel bij de hand nam.

Mooie complimenten voor Hwang

Dat lukt hem dus ook in dienst van de nationale ploeg. “Hwang heeft zeker meer zelfvertrouwen gekregen na zijn overstap naar Feyenoord, en ik ben er helemaal voor”, zo schrijft iemand op X onder een post waarin wordt gevraagd naar de Man of the Match in de uitwedstrijd van Zuid-Korea tegen Koeweit. De middenvelder van Feyenoord ligt vooralsnog ruim voor in de stemming. “Wat een fantastische prestatie van Hwang”, zo vat het account Fighting Stripes Football, dat het Koreaanse voetbal nauwlettend op de voet volgt, het optreden van de spelmaker samen. Korea Football News noemt het optreden van Hwang tegen Koeweit zelfs ‘de beste wedstrijd’ in zijn interlandloopbaan.

En zijn wedstrijd is de Feyenoord-supporters niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Man of the Match, In-Beom Hwang met twee assists”, zo leest het onder meer. Zijn achterban uit Rotterdam-Zuid zal hopen dat hij dit hoge niveau tot in ieder geval de winterstop blijft aantikken. Voor Feyenoord staan de komende weken nog wel wat belangrijke wedstrijden op het programma. De formatie van coach Brian Priske hervat de competitie op 23 november met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, drie dagen later wacht het uitduel met Manchester City in de Champions League. Daarna speelt Feyenoord in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Heracles Almelo en PSV, wacht in de tweede ronde van de KNVB-beker MVV Maastricht en in de Champions League nog een krachtmeting met Sparta Praag.

