Van Hanegem komt plots met forse kritiek op bewierookte Feyenoorder

Veel wedstrijden op rij hoorde tot de beste spelers van Feyenoord, maar Willem van Hanegem was zeer teleurgesteld in zijn spel tijdens het duel met RB Salzburg (1-3 verlies). De Kromme vindt dat de Zuid-Koreaanse middenvelder onvoldoende in het teambelang dacht.

Salzburg had voor de wedstrijd tegen Feyenoord nog geen punt gepakt in de Champions League en ook in de Oostenrijkse competitie liep het niet lekker met het team van Pepijn Lijnders. Feyenoord had op zijn beurt onlangs verloren tegen Ajax, maar in omliggende wedstrijden (Benfica-uit, Go Ahead Eagles-uit) wel veel lof geoogst. Salzburg overblufte de ploeg van Brian Priske echter door verdiend te winnen in Rotterdam.

Daarbij noemt Van Hanegem ook het middenveld van Feyenoord als boosdoener. "Normaal gesproken zijn Timber en Hwang hele goede spelers", begint Van Hanegem bij de Willem & Wessel Podcast. "Ik vind Hwang een hele goede speler, maar hij moet gaan denken aan het belang van het team. Hij werd op een voetstuk gezet en is te veel bezig met aanwijzingen geven, en dan blijft hij zelf staan. Wanneer de bal wordt verloren, dan ligt er een gat op het middenveld en is er te veel ruimte.”

Ook Timon Wellenreuther krijgt de wind van voren. De doelman, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, onderschepte een aanval van de Oostenrijkse tegenstander, maar wilde deze snel voortzetten, door de bal naar Igor Paixão te gooien. Die rekende daar echter totaal niet op, en de worp van Wellenreuther was bovendien niet op maat. Vervolgens maakte Salzburg de 0-1. "Dan denk ik, dat kan godverdikkie toch niet waar zijn?", reageert Van Hanegem. "Als je nou een klein beetje verstand hebt van voetbal... Paixão mag spelen waar hij wil, die duikt opeens rechts op. Als ik keeper ben en je hebt nog twee minuten, dan ga ik hem die bal niet geven, want hij is niet het type dat de bal in het bezit kan houden. Hij bood zich ook niet aan. Ik had in geen honderd jaar de bal naar hem gegooid."

Van Hanegem zapte weg tijdens Feyenoord - Salzburg

De Nederlandse voetballegende raakte over het algemeen enorm gefrustreerd van het spel van Feyenoord woensdag. "Iedereen die je tegenkomt zei: 'Tegen Benfica speelde je zo geweldig'. Als je dan nu zit te kijken, kan je het niet voorstellen. Het was soms verschrikkelijk. Na de 0-1 had ik er de pest in en ging ik even schakelen. Je kan wel slecht spelen, maar zorg ervoor dat je dan alsnog een punt pakt. Je mist ziel en zaligheid, iedereen deed maar wat."

