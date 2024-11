Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske staat door blessureleed voor flinke uitdaging

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft de nodige kopzorgen in aanloop naar de wedstrijd tegen Almere City. De Deense oefenmeester heeft bij de Rotterdammers te maken met de nodige blessuregevallen, waardoor hij flink zal moeten puzzelen voor zijn opstelling tegen het als zeventiende geklasseerde Almere City.

Feyenoord ging midweeks in de Champions League met 1-3 onderuit tegen het Red Bull Salzburg van trainer Pepijn Lijnders. Tot overmaat van ramp kwam de ploeg ook nog eens niet ongeschonden uit de strijd met de Oostenrijkers. Zo verliet Quinten Timber strompelend het veld, terwijl ook Jordan Lotomba en Ibrahim Osman geblesseerd afhaakten.

Artikel gaat verder onder video

Lotomba en Osman zijn er dan ook niet bij komende zondag in Almere. Dit geldt ook voor de langdurig geblesseerden Quilindschy Hartman, Calvin Stengs, Santiago Giménez en Ayase Ueda. Antoni Milambo, die ook al de duels tegen AZ en Red Bull Salzburg moest laten schieten, en Justin Bijlow zijn ook niet van de partij.

LEES OOK: Zorgen bij Brian Priske: Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Een opsteker voor Priske is dat hij in ieder geval weer kan beschikken over derde spits Julián Carranza. De Argentijn lijkt op tijd fit voor de wedstrijd tegen Almere City en wordt volgens 1908.nl dan ook in de basis verwacht. Hij krijgt in de voorhoede gezelschap van Anis Hadj Moussa, die midweeks nog trefzeker was als invaller, en Igor Paixão.

Trauner krijgt rust bij Feyenoord

Een linie daarachter worden Timber, die toch fit genoeg is, In-beom Hwang en Chris-Kévin Nadje geposteerd. In de verdediging krijgt Gernot Trauner vermoedelijk rust en wordt vervangen door Thomas Beelen. Hij staat centraal naast Dávid Hancko. De backposities worden ingevuld door Givairo Read en Hugo Bueno. Timon Wellenreuther verdedigt in Almere het doel. De doelman verloor na de verloren Klassieker tegen Ajax zijn basisplaats, maar keerde door de blessure van Bijlow tegen Salzburg alweer terug onder de lat.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Timber, Hwang, Nadje; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Welk resultaat verwacht jij bij Almere City - Feyenoord? Laden... 11.1% Winst Almere City 9.9% Een gelijkspel 79.1% Winst Feyenoord 253 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.