Domper voor Feyenoord: Brian Priske ziet twee basisspelers met blessures wegvallen

en hebben een blessure overgehouden aan het duel tegen Red Bull Salzburg in de Champions League. De twee zomeraanwinsten van de Rotterdammers, die in de rust van de wedstrijd al gewisseld werden, kunnen zondag niet spelen tegen Almere City.

Dat heeft trainer Brian Priske vrijdagmiddag bekendgemaakt tegenover verschillende media, waaronder De Telegraaf en Voetbal International: Feyenoord kampt al met ontzettend veel blessureleed, maar de gifbeker is nog niet volledig leeg. Osman, die tegen Red Bull Salzburg werd opgesteld, is geblesseerd. Lotomba, die net hersteld was van een blessure, is opnieuw geblesseerd geraakt: "Ik denk niet dat ze er zondag bij zijn. Laten we kijken hoe het daarna gaat, al is het met Osman wat serieuzer", vertelt Priske.

Antoni Milambo ontbreekt ook nog in Almere, maar Priske heeft goede hoop dat hij tegen de laagvlieger wél kan beschikken over Julian Carranza: "Julian traint grotendeels weer met de groep en Milambo herstelt nog, dus die is er zondag nog niet bij. Julian hopelijk wel. Quinten Timber had pijn tegen Salzburg, hij vroeg niet voor niets om een wissel. Gelukkig ging het al beter met hem, dus hij is er zondag bij", legt Priske uit

Tegen Almere City moet Feyenoord zich revancheren na de pijnlijke nederlaag in de Champions League: "Het gaat moeilijk worden in dat kleine stadionnetje op een vroeg tijdstip. Dat vraagt ook weer wat extra’s van de spelers. Maar zeker met een interlandperiode voor de boeg is het heel fijn om de drie punten te pakken", besluit de coach.

