Valentijn Driessen rekent af met Feyenoord: 'Leek meer op een verkapt excuus'

Valentijn Driessen heeft woensdagavond na afloop van het duel tussen Feyenoord en RB Salzburg in de Champions League met veel verbazing zitten luisteren naar Brian Priske en Dávid Hancko. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland kwam heel matig voor de dag en leed een verdiende nederlaag, maar op de persconferentie ging het vooral over de volle speelkalender. Volgens Driessen hebben de moeizame resultaten in Rotterdam-Zuid echter vooral te maken met de vraag of de ploeg van Priske ‘wel of niet het spel moet maken’.

Het volle speelschema is dit seizoen hét gespreksonderwerp in het voetbal. Veel clubs zagen de voorbije maanden spelers voor lange tijd wegvallen. Feyenoord kampt eveneens met veel blessures. Zo kon Priske in de thuiswedstrijd tegen RB Salzburg geen beroep doen op onder meer Antoni Milambo, Ayase Ueda en de al langer geblesseerde Calvin Stengs. Driessen valt echter op dat de bomvolle kalender vaak alleen ter sprake komt bij de ploeg die net een wedstrijd heeft verloren. “Het valt niet te ontkennen dat er door de overvolle speelkalender roofbouw wordt gepleegd op voetballers. Opmerkelijk is wel dat je zulke geluiden na wedstrijden voornamelijk hoort aan de kant van de verliezers, terwijl winnaars geen vermoeidheid voelen”, zo schrijft Driessen in zijn column.

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever van De Telegraaf wijst naar de feestende spelers van RB Leipzig, terwijl de manschappen van Priske ‘strompelden’ richting de spelerstunnel. “En wie centrale verdediger Hancko na afloop van het Champions League-treffen bij de persconferentie zag zitten, zou denken dat de ervaren Slowaak ieder moment van vermoeidheid in elkaar zou storten.” Driessen hoorde het thema vermoeidheid veel terugkomen op de persconferentie, maar vraagt zich af in hoeverre dit ‘terecht’ was. “Het leek meer op een verkapt excuus voor Feyenoords gemiste kans om op voorhand een plekje in de knock-outfase van het kampioenenbal te reserveren. Want de tegenwoordig altijd zo graag aangehaalde data vertelden een ander verhaal.”

LEES OOK: Dávid Hancko doet schrikbarende onthulling over Feyenoord

Mentale kwestie bij Feyenoord

Daarmee doelt Driessen op het feit dat Hancko en Priske ‘tussen neus en lippen door’ vertelden dat Feyenoord een paar dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen AZ nog een recordaantal hoge sprints had afgelegd. “Daarbij komt nog eens dat tegenstander Red Bull Salzburg in De Kuip zijn 21e officiële wedstrijd van het seizoen afwerkte, waar de spelers van Feyenoord voor de zestiende keer aan de aftrap stonden. Dus zal de ploeg van Priske er conditioneel niet zo doorheen zitten als in deze fase van het seizoen wordt gevoeld.” Driessen denkt dat het vooral een mentale kwestie is. “De moeizame competitiestart met Priske als opvolger van Arne Slot was mentaal zwaar omdat er direct twijfel was over de trainer, zijn spelbenadering en gewoonten.”

Volgens Driessen is het hoge aantal blessures bij Feyenoord moeilijk te wijten aan het speelschema, omdat behoudens Quinten Timber en Milambo de blessures van Quilindschy Hartman, Calvin Stengs, Ayase Ueda, Santiago Giménez, Justin Bijlow, Julian Carranza, Jordan Lotomba en Ibrahim Osman ‘nauwelijks iets te maken hebben met een overvloed aan wedstrijden’. Zonder een aantal van deze namen slaagde Feyenoord er niet in goede zaken te doen in de Champions League. Driessen begreep niets van de opstelling van Priske. Er was volgens de verslaggever ‘geen touw aan vast te knopen’. “Terwijl de ploeg door het opgedrongen balbezit door de Oostenrijkers juist behoefte had aan de handvatten en automatismen van de eerdere goede reeks.”

LEES OOK: Justin Bijlow mist door blessures ruim 100 Feyenoord-wedstrijden

Driessen denkt dan ook dat de wisselvalligheid van Feyenoord vooral te maken heeft met de vraag of de Rotterdammers wel of niet het spel moeten maken in een wedstrijd. “In het tweede geval brak Feyenoord tegen Benfica door de bovengrens heen in en het eerste geval zakte Feyenoord tegen Salzburg door de ondergrens.” Mocht Feyenoord niet snel met ‘de huidige wispelturigheid’ weten af te rekenen, dan vreest Driessen dat het voor de ploeg erg moeilijk gaat worden om voor de prijzen te spelen én de knock-outfase van de Champions League te bereiken. “De terugkeer van een aantal afwezige basisspelers kan Feyenoord helpen constanter te worden, maar met de speelkalender en de zogenaamde vermoeidheid heeft het allemaal niets te maken in deze fase van het seizoen”, zo besluit hij.

Feyenoord gaat zich ondanks de nederlaag tegen Salzburg plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League Laden... 45% Eens 55% Oneens 131 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans merken enorm verschil rond Klassieker: 'Schril contrast met vorig jaar'

Voor de supporters van Feyenoord maakt het vertrek van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een wereld van verschil.