Dávid Hancko doet schrikbarende onthulling over Feyenoord

heeft woensdagavond op de persconferentie na het verloren duel tegen RB Salzburg uitleg gegeven over de fysieke problemen waar Feyenoord mee kampt. De verdediger zelf geeft toe dat hij het ook moeilijk heeft en merkt op trainingen dat er een stuk minder mogelijk is voor Feyenoord.

Op de persconferentie gaat Hancko in op de fysieke problemen die er zijn in Rotterdam-Zuid. Veel spelers zijn geblesseerd, hebben lichte pijntjes of kunnen niet een hele wedstrijd afmaken. Het zijn er zoveel dat alle drie de centrumspitsen die Brian Priske tot zijn beschikking heeft momenteel in de lappenmand zitten: "Het is niet makkelijk. Ik voel het ook aan mijn lichaam. Ik denk dat ik al twintig wedstrijden heb gespeeld en het is net november. Het is zwaar, maar persoonlijk probeer ik er alles aan te doen om te herstellen. Alleen is het natuurlijk niet makkelijk om elke drie dagen te spelen en zoveel energie te brengen", legt de verdediger van Feyenoord uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kranten zijn vernietigend voor 'abominabel' Feyenoord en stellen één prangende vraag

De Rotterdamse club moet vanwege de fysieke gesteldheid van de selectie ook anders trainen, zo onthult de Slowaakse voetballer: "We kunnen niet eens trainen, dus voor ons is het grootste gedeelte van de wedstrijdvoorbereiding de video-meeting. Op het veld kunnen we maar tien tot twaalf minuten tactisch trainen. Verdedigend en dan aanvallend. Daarna geven de fysieke trainers aan dat we 'hoog' zitten en van het veld af moeten", maakt Hancko bekend. "Dat is de situatie."

De verdediger wil tot slot benadrukken dat hij dit niet als een excuus wil laten overkomen. De 26-jarige voetballer zelf is in ieder geval blij dat hij fit is: "Voordat ik hier kwam was ik vaker geblesseerd, maar nu ben ik zo blij en trots dat ik elke wedstrijd kan spelen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber krijgt na de zege op AZ een nieuwtje te horen over Ajax.