Kranten zijn vernietigend voor 'abominabel' Feyenoord en stellen één prangende vraag

De Nederlandse media zijn uiterst kritisch op Feyenoord na de pijnlijke 1-3 nederlaag in de Champions League tegen RB Salzburg. Het optreden van de formatie van Brian Priske wordt weggezet als 'onherkenbaar' en 'abominabel'. Het is een pijnlijke constatering voor Feyenoord, dat tot dusver een heel wisselvallig elftal blijkt te zijn.

Het Algemeen Dagblad spreekt van een deceptie en een onherkenbaar Feyenoord: 'De Rotterdammers laten een reuzenkans onbenut om de rode loper uit te rollen naar de knock-outfase. Op de avond dat het had moeten gebeuren, zakte Feyenoord door het ijs in de Champions League', constateert de krant. 'RB Salzburg was ziek, zwak en misselijk, maar griste toch de punten mee en liet de Rotterdammers aangeslagen achter: 1-3.'

Artikel gaat verder onder video

Ook in De Telegraaf is de kritiek niet mals. De ochtendkrant spreekt van een horror-show: 'Donkerste avond in huidig seizoen van abominabel Feyenoord. Als Benfica uit (1-3) de hemel was, was Salzburg thuis (1-3) de hel in dit Champions League -seizoen', valt er te lezen. De krant is van mening dat Feyenoord op het veld prutswerk afleverde tegen de Oostenrijkers, terwijl het in Portugal tegen Benfica nog vakwerk was.

De Volkskrant ziet Feyenoord vooral de kans laten liggen om zich vroegtijdig te kunnen verzekeren van langer Champions League-voetbal. De Rotterdamse club kende een goede start door Girona (2-3 winst) en Benfica (1-3 winst) te verslaan, maar krijgen nu de deksel op de neus: 'Feyenoord verprutst tegen Salzburg kans om grote stap richting knock-outfase Champions League te zetten. De Priske-puzzel leek gelegd na een matige seizoenstart. Maar dan ineens drie vrij afzichtelijke thuisbeurten op een rij', doelt de krant op de wedstrijd tegen RB Salzburg, Ajax en AZ.

Een ander thema dat donderdagochtend wordt besproken in de ochtendkrant zijn de blessures bij de Rotterdammers. Er raken continu opnieuw spelers geblesseerd in Rotterdam-Zuid, terwijl andere spelers niet okselfris oogden tegen RB Salzburg: 'Wat is er op medisch gebied toch aan de hand?', vraag het Algemeen Dagblad zich af: 'Zeg het maar. Bijna dagelijks vallen ze bij Feyenoord om. Neem alleen al de spitspositie. Met drie ervaren centrumaanvallers aan het seizoen beginnen, het leek eigenlijk waanzin. Maar begin november kijken ze allemaal al geblesseerd toe', concludeert de krant.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.