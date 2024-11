Justin Bijlow mist door blessures ruim 100 Feyenoord-wedstrijden

Feyenoord-doelman heeft inmiddels een medisch dossier waar je u tegen kunt zeggen. De geboren Rotterdammer moest vanwege een blessure het Champions League-treffen met Red Bull Salzburg laten schieten, terwijl ook de competitiewedstrijd tegen Almere City aan hem voorbijgaat. Het is voor de 26-jarige Bijlow alweer de zoveelste blessure in zijn carrière. De doelman miste als gevolg van blessures al ruim honderd officiële wedstrijden van Feyenoord.

Op 13 augustus 2017 zag de toen negentienjarige Bijlow een droom in vervulling gaan. Het jeugdproduct van Feyenoord, en kind van de club, debuteerde in De Kuip in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst kon in het duel met FC Twente (2-1 winst) geen beroep doen op zowel eerste doelman Brad Jones als reservekeeper Kenneth Vermeer. De jonge doelman keepte een prima wedstrijd en het leek dan ook een kwestie van tijd voordat hij eerste keeper zou worden bij Feyenoord. Dit gebeurde een jaar later dan ook, nadat Bijlow, na het vertrek van Jones, de voorkeur kreeg van Van Bronckhorst.

Blessureleed teistert Bijlow

Een mooie carrière lag voor Bijlow in het verschiet en iets meer dan een jaar na zijn officiële debuut bij Feyenoord lonkte een oproep voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman had in september 2018 een plekje ingeruimd in zijn 31-koppige selectie voor de Feyenoord-doelman. Een lichte knieblessure zorgde er echter voor dat Bijlow op dat moment een streep moest zetten door een definitieve uitverkiezing in Oranje.

Het lijkt erop dat moment inmiddels een beetje typerend is voor zijn carrière. Bijlow wordt namelijk flink geteisterd door blessures. Eind 2024, ruim zeven jaar na zijn debuut in Feyenoord 1, staat de teller voor de doelman pas op 144 officiële wedstrijden, waarvan 105 in de Eredivisie, voor Feyenoord en acht interlands.

Dit is natuurlijk het gevolg van het blessureleed dat de carrière van de doelman teistert. Want welke blessure heeft de Oranje-international niet gehad? Knieblessures, voetblessures, kuitblessures, polsblessures, een elleboogblessure en zelfs een blessure aan zijn teen. Het zorgt voor een flink medisch dossier bij Bijlow. Het was dan ook de reden waarom er een streep ging door een zo goed als zekere transfer naar het Engelse Southampton.

Bijlow, die na het uitduel met Sparta Rotterdam al afscheid nam van de Feyenoord-supporters, kwam niet door de medische keuring waardoor de doelman een fraaie overstap naar de Premier League in rook op zag gaan. “Bij de medische keuring is gebleken dat Southampton een andere visie heeft dan Feyenoord over de behandelwijze van een oude blessure. Ik ben volledig fit en ik word hierdoor niet belemmerd, maar ik respecteer de visie van de medische staf van Southampton”, meldde Bijlow op Instagram.

Wellenreuther kreeg voorkeur boven Bijlow

Timon Wellenreuther kreeg begin dit seizoen van trainer Brian Priske de voorkeur als eerste doelman bij de Rotterdammers. Bijlow moest genoegen nemen met een rol als tweede doelman en nam dit uiterst sportief op. Nadat Wellenreuther meer dan eens niet vrijuit ging in het Rotterdamse doel kreeg Bijlow na de met 0-2 verloren Klassieker tegen Ajax te horen dat hij zijn plek onder de lat bij Feyenoord terugkreeg.

In de wedstrijd tegen AZ (3-2 winst) stond het kind van de club weer in het doel bij Feyenoord. De bedoeling was dat de 26-jarige doelman ook in de wedstrijden daarna het doel weer zou verdedigen, maar fysiek ongemak werpt de doelman (weer) terug. Vanwege ‘lichte klachten’ moest Bijlow de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg laten schieten, terwijl de uitwedstrijd tegen Almere City in de Eredivisie eveneens aan zijn neus voorbijgaat. Bijlow, die bezig is aan zijn zevende seizoen bij Feyenoord sinds zijn debuut, heeft - met de wedstrijd tegen Almere City alvast meegerekend – liefst 102 wedstrijden in competitieverband, bekerverband en Europees verband gemist. Dit betreft dan alleen blessures, dus ziekte en een coronabesmetting die Bijlow heeft gehad zijn niet meegeteld.

Van der Vaart en Sneijder kiezelhard voor Bijlow

Oud-voetballers Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder reageerden keihard op het nieuwe blessurenieuws van Bijlow. Van der Vaart vindt de nieuwe blessure van Bijlow niet zielig, maar vindt het ‘stuitend’ worden. “Ik denk dat hij niet echt tegen spanning kan. Ik denk dat zijn lichaam een soort van verkrampt, waardoor hij altijd geblesseerd raakt. “Dat gaat dan in je hoofd zitten. Het is niet normaal als jij zo lang niet gespeeld hebt… je krijgt een keer de kans… en nu weer geblesseerd raakt. Nu snap ik die trainers eigenlijk nog wel meer. Het is de beste keeper, maar niet zo.” Sneijder gaat zelfs nog een stapje verder. “Die jongen kan beter stoppen”, is de oud-international onverbiddelijk.

Woerts vindt Bijlow ‘nog erger dan Robben’

Chris Woerts reageerde dinsdagavond bij Vandaag Inside ook op de nieuwe blessure van Feyenoord. “Stijve spieren, één wedstrijd gekeept. Man van glas, hij is nog erger dan Robben”, stelde hij. Een veldspeler en een doelman vergelijken qua blessures gaat natuurlijk niet helemaal op vanwege het verschil qua intensiteit. Maar heeft de sportmarketeer een punt?

Zoals eerder vermeld heeft Bijlow ruim honderd wedstrijden als Feyenoord-doelman gemist vanwege veertien blessures. Bij het Nederlands elftal heeft de doelman bij dertien wedstrijden verstek moeten laten gaan vanwege een blessure. Het medisch dossier van Arjen Robben is in elk geval een stuk uitgebreider. Dat is niet vreemd, want de 96-voudig Oranje-international was een explosieve buitenspeler. Daarnaast zit de carrière van Robben, die liefst twintig seizoen actief was als profvoetballer, er ook op, terwijl Bijlow er nog middenin zit. In totaal miste Robben vanwege 58(!) blessures liefst 238 wedstrijden, bleek uit onderzoek van Independer in 2022.

Blessures Bijlow bij Feyenoord

Seizoen Blessure Gemiste wedstrijden 2018/2019 Knieblesure 2 2018/2019 Voetblessure 18 2019/2020 Voetblessure 2 2019/2020 Elleboogblessure 4 2019/2020 Lichte blessure 2 2020/2021 Knieblessure 1 2020/2021 Teenblessure 17 2020/2021 Knieblessure 3 2020/2021 Knieblessure 1 2021/2022 Voetblessure 14 2022/2023 Polsblessure 14 2023/2024 Polsblessure 9 2023/2024 Kuitblessure 13 2024/2025 Lichte klachten 2

Gemiste wedstrijden Bijlow in Nederlands elftal

Seizoen Blessure Gemiste wedstrijden 2021/2022 Liesblessure 1 2021/2022 Voetblessure 2 2022/2023 Rust 4 2022/2023 Polsblessure 2 2023/2024 Polsblessure 2 2023/2024 Kuitblessure 2

