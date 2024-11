Sneijder is doodserieus en adviseert Justin Bijlow te stoppen met keepen

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart hebben vol verbazing gereageerd op het blessurenieuws van . De keeper van Feyenoord is na zijn terugkeer alweer geblesseerd geraakt en ontbreekt de komende twee wedstrijden. Het is de zoveelste blessure voor Bijlow, die volgens Sneijder beter kan stoppen.

Bijlow was sinds kort weer de eerste keus boven Timon Wellenreuther, die zijn basisplaats had verspeeld dankzij enkele cruciale fouten. De 26-jarige Rotterdammer nam plaats onder het duel tegen AZ (3-2 winst) van afgelopen zaterdag, maar kwam niet okselfris uit de wedstrijd. Brian Priske maakte dinsdag duidelijk dat de goalie de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg moet missen. Ook het duel tegen Almere City, aankomende zondag, komt te vroeg voor Bijlow.

Van der Vaart: 'Hij kan niet tegen de spanning'

Wytse van der Goot vindt de zoveelste blessure voor Bijlow ‘zielig’. Dit woord schiet bij Van der Vaart in het verkeerde keelgat. “Nee, ik vind het helemaal niet zielig. Ik vind het zelfs een beetje stuitend worden. Ik denk dat hij niet echt tegen spanning kan. Ik denk dat zijn lichaam een soort van verkrampt, waardoor hij altijd geblesseerd raakt”, begint de analist bij Ziggo Sport. “Dat gaat dan in je hoofd zitten. Het is niet normaal als jij zo lang niet gespeeld hebt… je krijgt een keer de kans… en nu weer geblesseerd raakt. Nu snap ik die trainers eigenlijk nog wel meer. Het is de beste keeper, maar niet zo”, sluit Van der Vaart af.

Sneijder komt met pijnlijk advies

Sneijder dacht hetzelfde als zijn collega. “Die jongen kan beter stoppen”, begint de oud-voetballer vernietigend. “Ja, het komt elke keer terug. Ik vind het ook sneu, want het komt ergens vandaan. Ik denk ook, net zoals Raf zegt, dat het met een bepaalde spanning te maken heeft. Dat mentale werkt door in je lichaam”, gaat Sneijder verder. “We weten niet wat hij heeft, want er wordt een beetje geheimzinnig over gedaan. Iets over de spanning op de spieren, maar dat zegt genoeg. Dat mag niet gebeuren aan de vooravond van zo’n belangrijke Champions League-avond. Dan zit er toch iets niet helemaal goed en dan moet je misschien serieus gaan nadenken om je handschoenen op te bergen”, sluit de recordinternational hard af.

