Anco Jansen ziet onverwacht voordeel in blessure van Justin Bijlow

Anco Jansen betreurt de zoveelste blessure van , maar haalt er opvallenderwijs tóch nog een voordeel uit. De analist van ESPN denkt dat Wellenreuther mogelijk beter gaat keepen, nu hij weer de rol als stand-in vervult.

“Daar gaan we weer, dacht ik. Ik vind Bijlow een geweldige keeper, ook beter dan Timon Wellenreuther. Het is voor die jongen natuurlijk verschrikkelijk zonde”, begint de oud-voetballer van onder meer FC Emmen en De Graafschap bij Voetbalpraat. “Maar je moet je natuurlijk wel zorgen gaan maken, want als je zo lang niet speelt, je speelt één keer negentig minuten en je ligt er alweer uit… hij is toch een beetje van glas”, gaat de analist verder.

‘Positieve aan blessure van Bijlow’

“Ergens houdt het ook een keer op. Het kan niet dat je als keeper zó vaak geblesseerd bent. Het is niet goed voor Feyenoord en niet voor deze jongen”, zegt Jansen, die opvallend genoeg toch een voordeel haalt uit de nieuwe blessure van Bijlow: “Het enige positieve dat er misschien uit kunt halen, is dat Wellenreuther nu weer terugkeert in zijn rol als stand-in. Dat lag hem beter dan de rol als basiskeeper.”

Het verhaal rondom de keepers bij Feyenoord is inmiddels bekend. Bijlow gold in de afgelopen seizoenen als eerste keus maar moest, dankzij verschillende blessures en een sterk spelende Wellenreuther als stand-in, genoeg nemen met een plek op de reservebank, zo besloot Brian Priske. De Deen draaide zijn keuze echter na veertien wedstrijden alweer om. Door enkele blunders van Wellenreuther werd Bijlow weer de ‘nummer één’ bij de Rotterdammers en Wellenreuther de tweede keus.

Dinsdagmiddag meldde Priske dat Bijlow, die afgelopen weekend tegen AZ voor het eerst weer in actie kwam, opnieuw geblesseerd is geraakt. Vanwege ‘lichte klachten’ moet de goalie zijn plek alweer afstaan aan Wellenreuther.

