Opnieuw domper voor Justin Bijlow: Feyenoord-keeper moet basisplek nú alweer afstaan

Feyenoord komt daags voor het Champions League-duel met Red Bull Salzburg met slecht nieuws over doelman . De Oranje-international, die afgelopen weekend tegen AZ juist zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde, ontbreekt vanwege 'lichte klachten' op het trainingsveld en moet zowel de Champions League-wedstrijd als mogelijk ook het Eredivisie-duel met Almere City van komende zondag aan zich voorbij laten gaan.

Bijlow maakte afgelopen zomer nog deel uit van de selectie van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar kreeg bij de start van het nieuwe seizoen een fikse teleurstelling te verwerken. Brian Priske, die als opvolger van Arne Slot naar De Kuip werd gehaald, besloot voor Timon Wellenreuther als eerste doelman te kiezen. Bijlow leek vervolgens een transfer naar Premier League-club Southampton te gaan maken, maar de deal ketste na de medische keuring alsnog af, waardoor hij als tweede keeper achter Wellenreuther aan het seizoen begon.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opsteker voor Priske en Feyenoord: basisspeler lijkt terug te keren tegen Red Bull Salzburg

De Duitser, die als stand-in van de blessuregevoelige Bijlow zijn waarde in de twee voorbije seizoenen meermaals bewees, bleek als eerste keus echter een minder betrouwbaar. Nadat hij eerder al meerdere keren in de fout ging, besloot Priske na het thuisduel met Ajax van afgelopen woensdag (0-2 verlies) keihard in te grijpen. Wellenreuther zag er bij beide Amsterdamse treffers niet goed uit en werd voor het uitduel bij AZ gepasseerd ten faveure van Bijlow.

LEES OOK: Bijlow blikt terug op ‘moeilijke maanden’ als reserve: ‘In mijn hoofd altijd nummer één geweest’

De rentree van Bijlow is - voorlopig - echter van korte duur gebleken. Blijkens het schrijven van Feyenoord ontbreekt de achtvoudig international sowieso tegen Red Bull Salzburg en is het nog maar de vraag of hij er zondag, uit tegen Almere City, wél weer bij kan zijn. Logischerwijs mag Wellenreuther zich, een stuk eerder dan hij vermoedelijk verwacht had, dus weer gaan opmaken voor een plek in de basis.

ℹ️ Justin Bijlow ontbreekt vandaag op de laatste groepstraining voor de wedstrijd tegen RB Salzburg vanwege lichte klachten. De wedstrijden van morgen en waarschijnlijk ook die tegen Almere City van zondag komen daardoor voor hem te vroeg. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.