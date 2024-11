Brian Priske trekt pijnlijke conclusie en voert ingrijpende wijziging door

keert zaterdagavond weer terug onder de lat bij Feyenoord. Brian Priske heeft dat samen met zijn staf besloten in de afgelopen dagen, zo meldde hij op de persconferentie. Aan het begin van dit seizoen maakte de Deen nog bekend dat zijn eerste doelman is, daar komt hij nu dus op terug.

Wellenreuther lag al langer onder vuur bij de Feyenoord-aanhang, bij wie de roep om Bijlow toenam. Afgelopen woensdag ging de Duitser in de met 0-2 verloren Klassieker tegen Ajax niet vrijuit bij beide treffers van de Amsterdammers. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Wellenreuther opzichtig in de fout ging. Zo zag de doelman er ook bij het doelpunt van NEC (1-1) eind september niet goed uit.

"Justin staat in de goal morgen", begon Priske op de persconferentie voorafgaand aan het duel met AZ. Vervolgens legde de Deen uit waarom hij tot die keuze is gekomen. "Om dezelfde reden als bij alle andere spelers. We hebben de prestaties van Timon en Justin geëvalueerd, Justin pusht hard de laatste weken. We hebben twee sterke keepers, maar ik denk dat zaterdag het moment is om Justin te laten keepen. Verse energie, zo net na Ajax."

Volgens Priske ging Wellenreuther 'heel professioneel' om met de mededeling dat hij geen eerste doelman van Feyenoord meer is. Verder wil de trainer niets loslaten over hoe het gesprek verlopen is. "Dat moet tussen ons blijven. Maar zoals ik had verwacht heeft hij het heel professioneel opgepakt."

Roep om Bijlow klinkt al langer

De beslissing van Priske om Wellenreuther te kiezen als eerste doelman wordt al langer bekritiseerd. Nadat de Duitse doelman er ook nog enkele malen niet lekker uitzag werd de roep om Bijlow alleen maar groter. Zo zei voormalig Feyenoord-trainer Dick Advocaat daags na de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij NEC al dat hij altijd voor Bijlow zou gaan. "Bijlow is een geweldige keeper. Die heb ik nog meegemaakt bij Feyenoord. Toen was hij ook vaak geblesseerd, maar qua kwaliteit dat is echt ongelooflijk", zei hij bij Goedemorgen Eredivisie.

Bijlow stond eerder deze zomer voor transfer

Eerder deze zomer leek Bijlow nog te gaan verkassen naar het Engelse Southampton. Dit had er mede mee te maken dat de achtvoudig international geen eerste doelman meer was bij Feyenoord. Na de medische keuring is echter besloten dat deze transfer geen doorgang zou vinden, waardoor de doelman weer terugkeerde in Rotterdam. Nu keert Bijlow alsnog als eerste doelman terug onder de lat in Rotterdam.

