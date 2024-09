Keepersdiscussie bij Feyenoord laait op: ‘Bijlow is een geweldige keeper, een panter’

Dick Advocaat merkt dat de keepersdiscussie bij Feyenoord weer is opgelaaid. krijgt van trainer Brian Priske de voorkeur boven , maar is de laatste weken niet echt foutloos gebleken. Advocaat geeft te kennen een groot fan te zijn van de Nederlandse doelman.

De plek onder de lat bij Feyenoord komt ter sprake nadat Hans Kraay junior het doelpunt van NEC in het 1-1 gelijkspel tegen de Rotterdammers aanhaalt. “Wellenreuther, dat is een discussie. Is het nou wel of niet? Hij is absoluut houdbaar, maar of het een blunder is? Dat denk ik niet”, begint hij bij Goedemorgen Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Advocaat kritisch op Priske: ‘Bij Feyenoord speel je om het kampioenschap’

“Ik vond het geen blunder hoor”, stelt Bram van Polen. “In principe hoort Smal, die daar stond te verdedigen, de korte hoek te hebben. Hij (Hansen, red.) raakt hem volgens mij net verkeerd, dat de bal met een stuitje over Smal zijn been heengaat in de korte hoek. Hij is van zo dichtbij, ik vind niet dat hij die bal had moeten hebben. Hij moet in principe de verre hoek een beetje hebben.”

LEES OOK: 'Wellenreuther heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld, Priske gaat volgende week Bijlow opstellen'

“Straks krijg je toch weer die discussie met Bijlow. Die is al begonnen natuurlijk”, aldus Advocaat. “Maar Bijlow is een geweldige keeper. Die heb ik nog meegemaakt bij Feyenoord. Toen was hij ook vaak geblesseerd, maar qua kwaliteit dat is echt ongelooflijk.” Vervolgens benoemt Kraay junior dat het een fout was van Wellenreuther, waar Van Polen het niet mee eens is. Ook Advocaat haakt in. “Het probleem is: vorig jaar leek het wel alsof hij dit soort ballen pakte.”

Bijlow een panter op de training

Presentator Milan van Dongen stelt dat Wellenreuther zonder druk speelde toen hij als reservedoelman Bijlow verving bij een blessure. “Toen had hij de druk niet”, beseft Advocaat. “Nu zit de druk erop. En op de training die Bijlow, dat is een panter hoor”, vervolgt de bondscoach van Curaçao, die niet op de stoel van Brian Priske wil gaan zitten. “Ik kan er nu niet over oordelen, maar ik ben een Bijlow-fan. Dat is echt een geweldige keeper.”

LEES OOK: Ergernis bij ESPN over Feyenoord-aanvaller Paixão: ‘Moet je kijken…’

Kraay junior ziet voordeel voor Wellenreuther

“Zou het voordeel van Wellenreuther, op dit moment, niet zijn dat Priske al is teruggekomen op zijn systeem, op die scrum. Als hij nu ook al snel terugkomt op zijn keeper…”, haalt Kraay junior aan. “Dat is een goede. Moeilijk”, stelt Advocaat. “Ik denk dat de Feyenoord-supporters het straks weer toejuichen als Bijlow weer komt”, erkent Kraay junior.

Timon Wellenreuther of Justin Bijlow? 🧤



"Vorig jaar pakte hij dit soort ballen wel." — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-camera's schakelen snel naar Feyenoord-reserve in minuut 66

Een opvallend moment, halverwege de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord.