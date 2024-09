Advocaat kritisch op Priske: ‘Bij Feyenoord speel je om het kampioenschap’

Dick Advocaat vindt het onbegrijpelijk dat Brian Priske bij Feyenoord begon met het 3-4-3-systeem. Volgens de bondscoach van Curaçao had de Deense oefenmeester het zich veel makkelijker gemaakt door vanaf het begin 4-3-3 te hanteren. Ook de manier waarop Priske zich indekt over het kampioenschap leidt tot kritiek van Advocaat.

“Slot heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Hij had ook de betere spelers hè, dat moeten we ook in ons achterhoofd houden. Uiteindelijk zijn de spelers samen met de spelers bepalend, kijk bij FC Utrecht wat daar gebeurt. Dat is bij Feyenoord ook. Hij haalde de juiste spelers, ze gingen spelen zoals Slot het wilde en daar had hij ook de spelers voor. Dat ging echt geweldig", aldus Advocaat bij Goedemorgen Eredivisie.

“Maar nu, deze trainer is echt nog wel een beetje zoekende van: wat gaan we nou doen? Na drie wedstrijden ging hij zijn systeem al veranderen, dat maakt het ook al een beetje moeilijk. Dus hij heeft nog wel wat tijd nodig”, beseft Advocaat.

Hans Kraay junior vraagt vervolgens aan Advocaat of hij in het geval van Priske ‘absoluut niet’ met zijn eigen systeem was begonnen. “Ik heb altijd geleerd dat je gaat spelen naar de kwaliteiten van je spelers. Wat voor spelers heb je? Het jaar daarvoor heb je hetzelfde gespeeld. De meeste spelers waren er nog in het begin, dus hij had makkelijk hetzelfde systeem kunnen gaan spelen. Een andere rechtsbuiten maakt op zich niet uit”, reageert de 77-jarige oefenmeester.

Verschil in druk zetten volgens Advocaat door systeemwissel

“Het systeem, het druk zetten en vooral door het midden. Hij wilde al gelijk druk zetten via de zijkanten. Dat was al een verschil. Het is een wezenlijk verschil in hoe je gaat staan. Dat kan ook succesvol, kijk maar naar Bayer Leverkusen. Ieder systeem kan, maar je moet wel kijken naar wat je hebt. Heb je het grootste gedeelte van vorig jaar? Dan lijkt mij dat je begint met hetzelfde. Je bent zes weken kwijt geweest, plus drie weken in de competitie. Dat is zonde. Ik denk niet meer dat hij teruggaat naar 3-4-3”, erkent Advocaat.

Advocaat laakt uitspraken Priske

“Ik denk niet dat we het hebben over een titelkandidaat”, begon Priske na afloop van de wedstrijd tegen NEC. “We hebben het over de top-twee. Dat is de ambitie en dat verandert niet”, sprak de Deen over de mogelijke titelstrijd. Advocaat hekelt deze uitspraken van Priske. “Als je trainer bent bij Feyenoord, Ajax of PSV, speel je voor het kampioenschap. Geen discussie", besluit Advocaat.

