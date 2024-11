Opsteker voor Priske en Feyenoord: basisspeler lijkt terug te keren tegen Red Bull Salzburg

Feyenoord-trainer Brian Priske krijgt daags voor het Champions League-duel met Red Bull Salzburg uitstekend nieuws: traint dinsdag weer mee met de selectie van de Rotterdammers. De Zwitserse rechtsback moest de afgelopen drie Eredivisie-duels laten schieten vanwege een hamstringblessure, maar lijkt tegen de Oostenrijkers weer deel uit te kunnen maken van de wedstrijdselectie.

Dat wordt althans op X gemeld door Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel. "Feyenoord trainer in aanloop naar het duel met Red Bull Salzburg. Jordan Lotomba is er weer bij en lijkt zijn rentree in de selectie te gaan maken", schrijft de journalist op het sociale medium.

Lotomba werd afgelopen zomer voor ruim twee miljoen euro overgenomen van het Franse OGC Nice. De rechtsback veroverde al snel een basisplaats en kwam tot op heden in alle competities tien keer in actie voor Feyenoord, waarin hij eenmaal scoorde en eveneens een assist leverde. Op 23 oktober viel de 26-jarige back geblesseerd uit in het uitduel bij Benfica in de Champions League (1-3 winst). Zijn hamstringkwetsuur kostte de Zwitser de duels met FC Utrecht (0-2 winst), Ajax (0-2 verlies) en AZ (2-3 winst).

Met de vermoedelijke terugkeer van Lotomba heeft Priske een zorg minder. Zijn positie werd, omdat ook Bart Nieuwkoop nog altijd niet okselfris is, de afgelopen week bekleed door de achttienjarige Givairo Read. Die is alleen - gezien zijn status als derde rechtsback bij de start van het seizoen - niet ingeschreven voor de Champions League, wat voor Priske een lastige puzzel opleverde.

De Deen mist echter nog wel een aantal belangrijke krachten in het duel met Red Bull Salzburg. Zo zullen zijn twee eerste spitsen, Santiago Giménez en Ayase Ueda, zeker niet van de partij zijn in De Kuip. Daarnaast viel Antoni Milambo, in Lissabon nog de grote uitblinker met twee doelpunten, tegen AZ uit met een knieblessure. Ook de langer geblesseerden Quilindschy Hartman en Calvin Stengs zullen het duel met Red Bull vanaf de tribunes moeten bekijken. De linksback wordt pas in het nieuwe jaar terug verwacht, terwijl Stengs recent een 'terugslag' heeft gehad in het herstel van zijn kniekwetsuur.

Feyenoord traint in aanloop naar het duel met RB Salzburg. Jordan Lotomba is er weer bij en lijkt zijn rentree in de selectie te gaan maken. #feysal pic.twitter.com/vpKHlyrFTN — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) November 5, 2024

