Feyenoord - Red Bull Salzburg op tv: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord hoopt woensdagavond de uitzeges in de Champions League op Girona (2-3) en Benfica (1-3) een passend vervolg te geven in het thuisduel met het Red Bull Salzburg van de Nederlandse trainer Pepijn Lijnders. Trainer Brian Priske kan met de Rotterdammers een grote stap zetten naar de volgende ronde, als ook de Oostenrijkse kampioen aan de zegekar wordt gebonden. Het duel tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg wordt live op tv uitgezonden, maar hoe laat? En hoe bekijk je de wedstrijd zonder Ziggo-abonnement?

Hoe laat begint Feyenoord - Red Bull Salzburg?

De wedstrijd in De Kuip begint woensdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Feyenoord - Red Bull Salzburg uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Zoals alle Europese duels dit seizoen, wordt ook de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg uitgezonden op Ziggo Sport. Het duel in De Kuip is te zien op het hoofdkanaal van de betaalzender, dat voor Ziggo-abonnees is terug te vinden op kanaal 14.

Hoe kijk je Feyenoord - Red Bull Salzburg zonder Ziggo-abonnement?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Feyenoord en Red Bull Salzburg ervoor in de Champions League?

Feyenoord begon teleurstellend aan het Champions League-avontuur. De eerste thuiswedstrijd, op 19 september, leverde een keiharde 0-4 nederlaag op tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkuksen. Het elftal van Priske herstelde zich echter op bewonderenswaardige wijze door zowel op bezoek bij Girona alsook bij Benfica de volle buit te pakken. Met zes punten uit drie duels vinden we Feyenoord op dit moment dan ook terug op de zestiende plaats in de gezamenlijke stand. Die positie geeft, als alle acht wedstrijden in de competitiefase gespeeld zijn, recht op een plek in de tussenronde.

Lijnders beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen in Europa. De voormalig assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool leed met zijn Salzburg nederlagen tegen achtereenvolgens Sparta Praag (3-0), Stade Brest (0-4) en Dinamo Zagreb (0-2). De Oostenrijkers staan daardoor, op doelsaldo, op plek 34 van de 36. Alleen het Zwitserse Young Boys en het Slowaakse Slovan Bratislava deden het nóg slechter dan de ploeg van Lijnders.

Hoe ziet de rest van het programma van Feyenoord in de Champions League eruit?

Na het thuisduel met Red Bull Salzburg is Feyenoord halverwege de competitiefase van de Champions League. Deze wedstrijden wacht de ploeg van Priske nog in het verdere verloop van het toernooi.

Speelronde 5: Dinsdag 26 november: Manchester City - Feyenoord (21.00 uur)

Speelronde 6: Woensdag 11 december: Feyenoord - Sparta Praag (21.00 uur)

Speelronde 7: Woensdag 22 januari: Feyenoord - Bayern München (21.00 uur)

Speelronde 8: Woensdag 29 januari: LOSC Lille - Feyenoord (21.00 uur)

Welk resultaat verwacht jij bij Feyenoord - Red Bull Salzburg? Laden... 83.1% Een overwinning voor Feyenoord 16.9% Een gelijkspel 0% Een overwinning voor Red Bull Salzburg 71 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler maakt 'belachelijke' indruk: 'Een van de beste die ik zie'

De analisten van Ziggo Sport zijn lyrisch over een uitblinker van Feyenoord tegen Benfica.