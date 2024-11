Sneijder en Van Basten begrijpen helemaal niets van wat Van der Vaart zegt over Feyenoord

Rafael van der Vaart is van mening dat de beste spits is waar Feyenoord momenteel over beschikt. De analist ziet in de Japanner niet direct een echte doelpuntenmaker, maar vindt wel dat de aanvalsleider meer heeft dan .

In het programma Ziggo Sport bespreken Wesley Sneijder, André Ooijer, Marco van Basten en Van der Vaart de problemen in de voorhoede van Feyenoord. Giménez en Ueda zijn allebei geblesseerd, waardoor Julian Carranza momenteel de eerste spits van Feyenoord is. Van der Vaart is van mening dat het wegvallen van Ueda tot de winterstop een grote aderlating is voor de Rotterdamse club.

"Ik vind dat Ueda onderschat wordt. Ik zie daar veel meer in dan in Carranza of Giménez. Hij (Ueda) draaide tegen Ajax een paar keer dat ik dacht: oké. Ik denk dat hij veel meer heeft dan hij nu laat zien. ", zegt Van der Vaart. Van Basten is het niet met zijn collega eens en ziet het nog niet zitten in Ueda: "Ik vind hem nog een beetje soft. Ik had het gevoel dat hij al geblesseerd was en er niet hard in durfde te gaan."

Wesley Sneijder en André Ooijer kunnen zich ook niet vinden in de vergelijking die Van der Vaart trekt tussen Ueda en Giménez: "Hij is niet beter", zegt Ooijer, waarna Sneijder ook zijn mening geeft: "Dat vind ik ook niet."

