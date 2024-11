Wesley Sneijder zegt live op tv iets heel opvallends over het duel tussen Feyenoord en Ajax

Wesley Sneijder is van mening dat Ajax niet terecht van Feyenoord heeft gewonnen. De Amsterdammers zegevierden vorige week woensdag na een sterke eerste helft met 0-2 in Rotterdam, maar Sneijder begrijp de euforie na deze wedstrijd niet meteen.

"Ik vond de euforie na Feyenoord niet echt terecht", geeft Sneijder maandagavond eerlijk aan in het programma Rondo van Ziggo Sport. "Ik vond namelijk dat Ajax niet verdiend van Feyenoord had gewonnen. Het was natuurlijk fantastisch voor Ajax, dat een stukje vertrouwen meenam, maar tegen PSV hebben ze écht verdiend gewonnen. Ajax begon tegen PSV ineens te voetballen en wisselde goed van kanten. Voetballend was het goed."

LEES OOK: Ajax heeft ‘nieuwe Tadic’ gevonden: ‘Een voorbeeldige superprofessional’

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax terecht van PSV won, vindt ook Marco van Basten: "Het was ook niet geflatteerd. Ajax speelde echt goed", geeft de analist aan in het programma van Ziggo Sport. Youri Baas was een van de spelers die de analist erg positief opviel: "Ik vond hem echt goed."

Vind jij dat Ajax terecht van Feyenoord heeft gewonnen? Laden... 59.2% Ja, ze speelden beter 40.8% Nee, het was gelijkwaardig 2083 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.