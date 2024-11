Enorme domper voor Feyenoord na duel tegen Ajax: 'Hij heeft een terugslag gekregen'

heeft onlangs een terugslag gekregen tijdens het herstellen van zijn knieblessure, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. Feyenoord-volger Mikos Gouka weet wanneer Feyenoord verwacht dat Stengs weer minuten kan maken in het rood-wit, maar noemt het 'puzzelwerk' van de medische staf van de Rotterdammers.

De bedoeling was dat Stengs vrij kort na De Klassieker tegen Ajax weer zijn rentree zou kunnen maken in het shirt van Feyenoord, maar dat is toch wat anders gelopen. De multifunctionele middenvelder heeft onlangs een terugslag opgelopen in zijn herstel, waardoor de verwachting is dat Stengs pas na de volgende interlandperiode minuten gaat maken voor Feyenoord.

De 25-jarige voetballer stond al tien duels langs de zijlijn bij de Rotterdammers, maar daar blijft het niet bij. De wedstrijden tegen AZ, RB Salzburg en Almere City komen volgens de informatie van het Algemeen Dagblad te vroeg. Na de interlandperiode, die halverwege november plaats gaat vinden, zou de middenvelder weer zijn rentree kunnen maken.

Goed nieuws voor Feyenoord is volgens Gouka wel dat Jordan Lotomba op de weg terug is en Bart Nieuwkoop fit is. Laatstgenoemde zou zaterdag minuten kunnen maken tegen AZ, al kan het ook zo zijn dat Brian Priske de jonge rechtsachter Givairo Read het vertrouwen blijft geven.

