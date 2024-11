Feyenoord-trainer Brian Priske komt met update over Justin Bijlow

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft bevestigd dat doelman in navolging van het Champions League-treffen met Red Bull Salzburg ook de wedstrijd tegen Almere City in de Eredivisie aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Daarom keert Timon Wellenreuther, die tegen AZ werd gepasseerd ten faveure van Bijlow, terug in de basis.

"Hij heeft helaas een blessure opgelopen in de wedstrijd van afgelopen zaterdag en is daardoor niet beschikbaar tegen Red Bull Salzburg en Almere City", vertelt Priske op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen de Oostenrijkers. Of Bijlow lang uit de roulatie is? "We verwachten het niet."

Bijlow kreeg afgelopen zaterdag tegen AZ voor het eerst dit seizoen de voorkeur boven Wellenreuther, maar moet deze door een blessure weer afstaan aan de Duitse doelman. Priske wordt gevraagd wat dat met Wellenreuther doet. "Het is topsport. We gaan morgen het antwoord zien. Ik heb goede gesprekken gehad met Timon, ook vandaag. Hij heeft een goede spirit. Hij weet dat Ajax een lastige wedstrijd was."

Vervolgens gaat Priske ook nog in op de beslissing van afgelopen zomer om voor Wellenreuther als eerste doelman te gaan. "Het was een lastige beslissing in de zomer. Hij heeft de kans gekregen om te laten zien wat hij kon. Hij maakte af en toe wat foutjes. Na de wedstrijd tegen Ajax was het in mijn ogen een goede reden om Bijlow in de goal te zetten. Nu krijgt Wellenreuther weer de kans."

Priske laat zich ook uit over andere geblesseerden

Het viel verslaggever Sinclair Bischop op dat Antoni Milambo niet op de training aanwezig was, in tegenstelling tot Calvin Stengs en Jordan Lotomba. De ESPN-journalist vraagt dan ook naar een update inzake deze spelers. "Stengs zit niet bij de selectie. Dat is te vroeg. Hij is er al enkele maanden uit. Hij traint en is aan het pushen, maar heeft nog geen grote afstanden afgelegd met de rest het team. Hij heeft meters gemaakt met de fysio's. Het is nog te vroeg om hem in te brengen tijdens de Champions League-wedstrijd van morgen en zelfs zondag komt nog te vroeg", is Priske duidelijk, die daarna ingaat op Lotomba en Milambo. "Jordan is fit en klaar om te gaan. Anto is ook niet beschikbaar voor morgen. Of hij het zondag haalt, weet ik niet zeker.”

