Wesley Sneijder ligt plots zwaar onder vuur: 'Dit is écht ongepast, wat een onzin'

Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Wesley Sneijder over Feyenoord-doelman . De analist van Ziggo Sport vindt dat Bijlow beter kan stoppen met keepen. Kranenburg noemt het een 'ongepaste' uitspraak van de recordinternational.

Sneijder was woensdagavond te gast in de studio van Ziggo Sport om samen met Rafael van der Vaart de wedstrijden in de Champions League te bespreken. Sneijder gaf tijdens het bespreken van de blessure van Bijlow - die alleen de wedstrijd tegen Almere City vermoedelijk nog moet missen - aan dat het lichaam van de Feyenoord-doelman niet gemaakt is voor topvoetbal: "Die jongen kan beter stoppen", is Sneijder van mening.

Die uitspraak wordt donderdagochtend ook besproken in de Feyenoord-podcast van RTV Rijnmond. Presentator Bart Nolles confronteert Feyenoord-volgers Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg met de uitspraken van Sneijder. Laatstgenoemde reageert kritisch op de woorden van de analist: “Ik vind dit echt zo’n onzin. Om vanaf afstand, zonder enige kennis van zaken, te gaan beoordelen of iemand moet stoppen met voetbal. Dat vind ik echt een beetje ongepast", stelt Kranenburg. "Ik denk niet dat Sneijder dit ook in de kleedkamer van het Nederlands elftal tegen Arjen Robben heeft gezegd.”

De kritiek in de podcast gaat eerder richting Feyenoord, dat mensen in het duister laat tassen over de blessure van Bijlow: "Feyenoord probeert hem in bescherming te nemen, maar eigenlijk werkt dit averechts. Het is heel onduidelijk wat er precies aan de hand is”, zegt Kranenburg.

