Nederlaag tegen Arsenal heeft een staartje voor Real Madrid

Het is momenteel de vraag of Real Madrid op 26 april in de bekerfinale tegen FC Barcelona een beroep kan doen op . De Fransman viel woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de kwartfinale van de Champions League geblesseerd uit en heeft, volgens Spaanse media, een verstuikte enkel opgelopen. Sport schrijft dat hij naast het duel met Athletic Club - waarvoor hij sowieso geschorst was - ook de ontmoeting met Getafe aan zich voorbij moet laten gaan.

Real Madrid beleefde woensdag een rampzalige avond. De formatie van coach Carlo Ancelotti hoopte op eigen veld de 3-0 achterstand, opgelopen in de heenwedstrijd tegen Arsenal, goed te maken en zich zo alsnog te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Real Madrid kwam echter geen moment in de buurt van een remontada en moest uiteindelijk ook in het eigen Bernabéu zijn meerdere erkennen in de Noord-Londenaren (1-2).

Daar bleef het niet bij. Ancelotti zag ook nog Mbappé met een blessure uitvallen. De Fransman slaagde er na een vrij anoniem eerste optreden tegen Arsenal opnieuw niet in zijn stempel te drukken en moest zich na 75 minuten noodgedwongen laten vervangen. Hij had een enkelblessure opgelopen en kon de negentig minuten daardoor niet volmaken. Spaanse media melden vrijdag dat hij een enkelverstuiking heeft opgelopen en daardoor een twijfelgeval is voor de bekerfinale tegen FC Barcelona. Volgens Sport mist Mbappé sowieso de competitieduels met Athletic Club en Getafe. De thuiswedstrijd tegen Athletic Club van komende zondag moest hij vanwege een schorsing sowieso aan zich voorbij laten gaan.

Volgens verslaggever Melchior Ruiz is het de verwachting dat Mbappé de bekerkraker tegen FC Barcelona gaat halen. Mocht die wedstrijd uiteindelijk toch te vroeg blijken, zou dat een grote aderlating zijn voor Real Madrid. Hoewel de Fransman de nederlagen tegen Valencia en Arsenal niet kon voorkomen en in de uitwedstrijd tegen Alavés een schandalige overtreding beging, is hij van grote waarde voor zijn ploeg. Mbappé maakte na het afgelopen seizoen transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid en kwam sindsdien 32 keer tot scoren in 49 wedstrijden in alle competities. Hij verzorgde bovendien vier assists.

Real Madrid zal zich zonder Mbappé moeten herstellen van de tik tegen Arsenal. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt op dit moment vier punten. De Catalanen komen zaterdagmiddag al in actie tegen Celta de Vigo en zouden de voorsprong dus (tijdelijk) kunnen vergroten tot zeven punten. Dat zou bij Real Madrid voor nóg meer druk zorgen.

Se confirma el Esguince del tobillo derecho de @KMbappe



Se espera que pueda llegar a la Final de la Copa del Rey — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 18, 2025

