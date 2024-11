Verweij en Driessen halen uit naar Feyenoorder Hancko

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben uitgehaald naar Feyenoord-verdediger . De Slowaak onthulde dat het blessureleed van de Rotterdammers komt door overbelasting, waardoor er op trainingen ook minder mogelijk is. De beide journalisten gaan daar echter niet in mee.

Na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg ging Hancko dieper in op de fysieke problemen bij Feyenoord. De Slowaak gaf aan dat het niet makkelijk is en dat hij het ook voelt aan zijn lichaam. “Het is zwaar, maar persoonlijk probeer ik er alles aan te doen om te herstellen. Alleen is het natuurlijk niet makkelijk om elke drie dagen te spelen en zoveel energie te brengen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Domper voor Feyenoord: Brian Priske ziet twee basisspelers met blessures wegvallen

Presentator Pim Sedee haalt de uitspraak over overbelasting aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf, waarna Verweij daar op in is gegaan. “Ik wilde ook afzeggen voor deze podcast”, reageert hij. Ik vind ook dat wij wel heer erg zwaar belast worden. Ik zit er ook een beetje doorheen. Zie je dat niet?”

“Bij Hancko zag je het wel”, reageert Valentijn Driessen met een kwinkslag. “Hij speelt veel, maar niet overdreven veel. Andere clubs spelen net zo veel of meer. Ze spelen tegen Salzburg. Je kon weinig verschil zien in fysiek of conditie dat Salzburg 21 wedstrijden had gespeeld en Feyenoord zestien. Dat zag je er gewoon niet aan af.”

LEES OOK: Valentijn Driessen rekent af met Feyenoord: 'Leek meer op een verkapt excuus'

“Alles en iedereen praat over overbelasting, over het drukke programma”, vervolgt Driessen zijn relaas. “Op een gegeven moment ga je dat als speler ook geloven. Dan speel je een keer wat minder, door hele andere oorzaken, maar het gaat niet zo goed en dan ligt dat aan oververmoeidheid.”

Driessen beseft dat er veel intense wedstrijden op het programma staan en dat trainers veel vragen van spelers. “Maar dat gebeurt ook bij de tegenstander en die brengen het wel op”, plaatst hij een kanttekening. “Als je verliest dan voel je je benen en verlies je niet dan voel je je benen niet. Wat dat betreft moeten die trainers best wel wat harder zijn naar de spelers qua fysieke belasting. Ze halen spelers er iedere keer veel te snel uit.”

LEES OOK: Zorgen bij Brian Priske: Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Driessen vindt uitspraken Hancko nergens op slaan

Door de fysieke ongemakken in de Feyenoord-selectie moet er ook anders getraind worden, zo gaf Hancko aan. “We kunnen niet eens trainen, dus voor ons is het grootste gedeelte van de wedstrijdvoorbereiding de video-meeting. Op het veld kunnen we maar tien tot twaalf minuten tactisch trainen. Verdedigend en dan aanvallend. Daarna geven de fysieke trainers aan dat we 'hoog' zitten en van het veld af moeten.”

In deze uitspraken van de Feyenoord-verdediger wil Driessen echter niet meegaan. “Dat slaat werkelijk helemaal nergens op”, reageert hij fel. “Je kan vier uur per dag op tactiek trainen. Al zit je in een rolstoel, dan nog kun je op tactiek trainen. Op tactiek trainen is niets anders dan gaan staan en zeggen wat je moet doen in een bepaalde situatie”, aldus Driessen, waarna Verweij inhaakt. “Dat wordt lastig in een rolstoel, even gaan staan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler maakt 'belachelijke' indruk: 'Een van de beste die ik zie'

De analisten van Ziggo Sport zijn lyrisch over een uitblinker van Feyenoord tegen Benfica.