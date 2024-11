Feyenoord-uitblinker Hwang schittert voor zijn land met twee geweldige assists

was de afgelopen weken een van de smaakmakers bij Feyenoord en heeft zich donderdag ook in dienst van zijn land Zuid-Korea van zijn beste kant laten zien. De middenvelder had met twee prachtige assists een belangrijk aandeel in de 1-3 overwinning op Koeweit. Hwang werd na 81 minuten naar de kant gehaald.

Waar het Nederlands elftal en andere Europese nationale ploegen de komende dagen de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League afwerken, is aan de andere kant van de wereld de kwalificatie voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada al in volle gang. Zuid-Korea haalde in een groep met Jordanië, Irak, Oman, Koeweit en Palestina tien punten uit de eerste vier wedstrijden. Donderdag stond het uitduel met Koeweit op het programma. Na de zeges op Jordanië en Irak in oktober resulteerde ook het vijfde groepsduel in een overwinning.

Zuid-Korea begon uitstekend en nam al na tien minuten de leiding. Hwang liet zich meteen gelden. De middenvelder legde de bal perfect in de zestien van Koeweit, waarna Se-hun Ho na een krachtige sprong fraai de 0-1 tegen de touwen knikte. Amper tien minuten later stond het al 0-2. Zuid-Korea mocht een strafschop nemen na een overtreding van Sami Al-Sanea en daar wist ster en Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-min Son wel raad mee. Zo zaten Zuid-Korea en Hwang al binnen twintig minuten op rozen.

Nóg een assist van Hwang

Na een kwartier voetballen in de tweede helft werd het echter toch nog spannend. Mohammed Daham maakte de aansluitingstreffer en deed de hoop terugkeren bij de thuisploeg. Een gelijkmaker zat er echter niet in. Sterker nog: Zuid-Korea besliste een kwartier voor het einde de wedstrijd. Het was opnieuw Hwang die aan de basis stond van de treffer. De middenvelder van Feyenoord zette met een geweldige pass teamgenoot Bae Jun-ho alleen voor de keeper. Jun-ho faalde niet en gooide de wedstrijd op slot.

Hwang werd een paar minuten na zijn tweede assist naar de kant gehaald. Het bleef bij 1-3 en daarmee doet Zuid-Korea goede zaken in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Dinsdag is Palestina de tegenstander. Dat duel wordt afgewerkt in het Amman International Stadium in Jordanië.

