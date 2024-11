Mario Been noemt één Feyenoorder die dezelfde kwaliteiten als Robin van Persie had

Mario Been geeft hoog op over de kwaliteiten van Robin van Persie als voetballer en geeft aan dat hij één speler bij Feyenoord heeft meegemaakt die dezelfde kwaliteiten bezat: Leonardo. De Braziliaan kende echter bepaald niet de loopbaan die Van Persie bij clubs als Arsenal en Manchester United en in het shirt van het Nederlands elftal zou beleven.

Been was tussen 1999 en 2004 assistent-trainer van Feyenoord en maakte in die tijd van dichtbij de doorbraak van zowel Van Persie als Leonardo in Rotterdam-Zuid mee. Ruim tien jaar later kwam het tot een hereniging met eerstgenoemde, toen Been als rechterhand van Dick Advocaat aan de slag ging bij het Turkse Fenerbahçe, de club waar Van Persie neerstreek na zijn periode in Manchester alvorens hij zijn carrière afsloot bij Feyenoord. Inmiddels is hij trainer van sc Heerenveen, met die club neemt hij het zaterdagavond op tegen zijn oude liefde.

"Ik heb het van dichtbij mee mogen maken", zegt Been tijdens de voorbeschouwing op het duel in De Eretribune op ESPN. "Deze jongen doet alles met gevoel, hij heeft een touch in zijn voeten, dat is voor heel weinig voetballers weggelegd. Als je de manier waarop hij goals maakt ziet, dat is van hele hoge kwaliteit." Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Been ooit bij een andere voetballer iets dergelijks heeft gezien, waarop de Rotterdammer antwoordt: "Pfff, dat ben ik bijna nooit tegengekomen. Ik heb de kleine Leonardo natuurlijk gehad bij Feyenoord, dat was ook zo'n speler. Maar Van Persie was begenadigd met wel heel veel kwaliteiten."

Van Gangelen zegt: "Ik denk dat de kleine Leonardo wel blij is dat je hem in één zin noemt met Van Persie", maar Been legt uit: "Nee, maar vanaf jong was hij ook zo vaardig. Hij heeft natuurlijk een andere carrière gemaakt dan Robin, maar hij had wel dezelfde kwaliteiten." De Braziliaan brak na de eeuwwisseling net als Van Persie door in De Kuip, maar vertrok in 2006 naar NAC Breda. Daar dwong de buitenspeler nog wel een overstap naar Ajax af, maar in het verloop van zijn carrière zou hij voor clubs als Red Bull Salzburg, Ferencváros en 1860 München uitkomen, niet bepaald vergelijkbaar met het pad dat Van Persie bewandelde. Leonardo sloot zijn loopbaan in 2017 af als speler van FC Eindhoven, waar hij zijn laatste maanden als profvoetballer sleet.

