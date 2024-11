Van Persie kan komst oud-international naar Heerenveen vergeten: 'Respecteren zijn keuze'

Robin van Persie krijgt bij sc Heerenveen niet de beschikking over eenmalig Oranje-international , zo maakt de Friese club dinsdagochtend bekend. De oud-speler van onder meer Feyenoord was sinds eind oktober op proef bij de Eredivisionist, maar heeft besloten zijn proefperiode niet te verlengen.

Boëtius kwam, verspreid over twee periodes, tot 136 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin scoorde de enkelvoudig Oranje-international 26 keer en leverde hij exact evenveel assists. Sinds 2018 speelde Boëtius in Duitsland, voor achtereenvolgens FSV Mainz 05 en Hertha BSC. In zijn Duitse jaren werd bij Boëtius tot twee keer toe kanker vastgesteld, maar in juli van dit jaar onthulde de voetballer dat hij 'schoon' is verklaard. Sinds zijn vertrek bij Hertha, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Zo trainde hij al mee bij Sparta Rotterdam en de Onder-21 van Feyenoord, maar in beide gevallen kwam het niet tot een contract.

Eind oktober dook Boëtius plotseling op in Heerenveen. De middenvelder kreeg de kans om een contract te verdienen in het Abe Lenstra Stadion en deed vorige week 70 minuten mee in een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar heeft besloten zijn proefperiode niet te verlengen. Heerenveen wilde Boëtius graag tot aan de winterstop blijven testen, maar dat aanbod is door de speler zelf afgeslagen.

Van Persie reageert op afketsen komst Boëtius naar Heerenveen

"Jean-Paul heeft een professionele indruk achtergelaten", reageert trainer Van Persie op de clubsite van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. "Het was heel mooi om hem vorige week weer minuten te zien maken, en zijn ervaring en positieve instelling zijn door iedereen gewaardeerd", vervolgt de trainer. "Hoewel we zijn proefperiode graag hadden verlengd, respecteren we zijn keuze om niet verder door te gaan", aldus de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

