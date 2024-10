Voormalig Feyenoord-speler duikt op bij sc Heerenveen en mag zich bewijzen aan Van Persie

is opgedoken bij het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie. De dertigjarige middenvelder, die afgelopen zomer met het blijde nieuws kwam dat hij voor de tweede keer hersteld is van teelbalkanker, is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever. Een kleine twee weken geleden verscheen Boëtius nog op de training van Jong Feyenoord.

De komende twee weken mag Boëtius zich op de training van sc Heerenveen proberen om een contract af te dwingen. Met Van Persie treft de middenvelder een oude bekende. Het tweetal speelde samen bij Feyenoord en ook tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal.

Boëtius kwam, verspreid over twee periodes, tot 136 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin scoorde de enkelvoudig Oranje-international 26 keer en leverde hij exact evenveel assists. Sinds 2018 speelde Boëtius in Duitsland, voor achtereenvolgens FSV Mainz 05 en Hertha BSC. Sinds zijn vertrek bij die laatste club, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club.

Boëtius verscheen korte tijd geleden bij Feyenoord

Recentelijk trainde Boëtius nog mee met Jong Feyenoord nadat hij contact had gezocht met John de Wolf, die assistent-trainer is van het eerste van Feyenoord. Hij sprak toen ook de hoop uit op meer. “Als hier de mogelijkheid zich zou voordoen, is dat voor mij een no-brainer. Het moet toch bij andere mensen gaan kriebelen. Het is zeker weten een droom en liever gisteren dan morgen”, gaf hij aan.

ℹ Jean-Paul Boëtius komt op proef bij sc Heerenveen. De 30-jarige aanvallende middenvelder krijgt de komende twee weken de kans om zich te bewijzen in Fryslân. pic.twitter.com/UH9CwlUZqV — sc Heerenveen (@scHeerenveen) October 28, 2024

