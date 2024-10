Boëtius verklapt: ‘Als hier de mogelijkheid zich zou voordoen…’

traint momenteel bij de beloftenploeg van Feyenoord mee om zijn conditie op peil te houden. Als het aan de middenvelder ligt dan blijft het daar niet bij, want zelf hoopt hij op meer. Feyenoord-trainer Brian Priske wilde er in ieder geval niets over kwijt.

Hoe Boëtius weer bij Feyenoord terecht is gekomen? “Ik heb in eerste instantie een belletje gepleegd en aan John de Wolf gevraagd of hij met me mee kon denken", aldus de dertigjarige middenvelder in gesprek met ESPN. "Dat heeft hij gedaan in de zin van dat ik nu met Jong Feyenoord aan de slag kan in groepsverband om mezelf fit te houden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske legt uit waarom miljoenenaankoop Feyenoord wegkwijnt op de bank

"Voor de ziekte en na de ziekte hield ik me al fit, maar nu ben ik hier in groepsverband om de volgende stap te maken. Het is fijn omdat je aan andere trainingsvormen kan meedoen. Denk aan positiespel of partijtjes met vijf tegen vijf. Maar dat neemt niet weg dat mijn individuele trainingen ook goed zijn geweest voor mijn ontwikkeling”, vervolg Boëtius.

Boëtius sluit dus voorlopig aan bij de Onder 21 van Feyenoord, waarmee hij met zijn dertig jaar een stuk ouder is. Volgens de middenvelder een unicum. “Ik ben nog nooit de oudste speler geweest binnen een groep”, erkent hij. “Dus nu is dat iets serieuzer en kan je het in een rol vertellen met dingen die je hebt meegemaakt. Dat is ook weer een nieuw proces.”

LEES OOK: Priske bevestigt: Feyenoord mist smaakmaker in Klassieker tegen Ajax

Boëtius wil volgende stap zetten in herstel

Afgelopen zomer kwam Boëtius met het fijne nieuws dat hij voor de tweede keer hersteld is van teelbalkanker. Hij staat dan ook te popelen om nog een paar jaar te voetballen. De middenvelder is in ieder geval fit genoeg om mee te kunnen met de beloftenploeg van Feyenoord. “Ik wil de volgende stap gaan zetten”, is hij vastberaden.

Feyenoord nog altijd een droom voor Boëtius

Of de middenvelder die volgende stap ook bij ‘zijn’ Feyenoord is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. “Dat ligt niet bij mij. Als hier de mogelijkheid zich zou voordoen, is dat voor mij een no-brainer. Het moet toch bij andere mensen gaan kriebelen. Het is zeker weten een droom en liever gisteren dan morgen”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Martijn Krabbendam verrast: 'Hij is een raadsel, echt heel apart'

Journalist Martijn Krabbendam spreekt zijn verbazing uit over een speler van Feyenoord.