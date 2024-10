Priske laat zich uit over mogelijk Feyenoord-contract voor Boëtius

Brian Priske gaat vrijdagmiddag op de persconferentie van Feyenoord in op vragen over een mogelijk contract voor . De dertigjarige middenvelder zit zonder club en dook eerder op de dag op op Varkenoord, waar hij meetraint met de beloftenploeg van de Stadionclub om zijn conditie op peil te houden.

De afgelopen jaren werd Boëtius tot twee keer toe geconfronteerd met heftig nieuws. In september 2022 deelde hij voor het eerst mee dat er teelbalkanker bij hem was geconstateerd. Hoewel hij daarvan volledig herstelde, werd in maart van dit jaar duidelijk dat er sprake was van uitzaaiingen. In juli schoof de clubloze voetballer aan in De Oranjezomer en kon hij gelukkig meedelen dat hij weer volledig kankervrij is.

Sinds zijn vertrek bij Hertha BSC, in de zomer van 2023, is Boëtius op zoek naar een nieuwe werkgever. De enkelvoudig Oranje-international trainde zelfs enkele maanden mee bij Sparta Rotterdam, maar tot een contract kwam het niet. Inmiddels is Boëtius dus terug bij Feyenoord, nadat hij in augustus nog had laten weten dat het zijn 'ultieme droom' zou zijn om een derde dienstverband bij de club aan te gaan.

Priske krijgt vrijdagmiddag de vraag voorgelegd of een contract voor Boëtius 'een optie' is. "Goede vraag, ik zal er niet direct op antwoorden. Maar ik ben heel blij dat we Jean-Paul als club de kans kunnen bieden om te trainen en fit te worden. We weten allemaal waar hij mee geworsteld heeft, groot respect voor hem dat hij terug is gekomen. Ik ben blij dat we bij deze club de waarden hebben om te zorgen voor onze eigen jongens, iemand die hier gespeeld heeft. Dat is volgens mij heel belangrijk, niet alleen in het voetbal." De Deen sluit niet uit dat het meetrainen uiteindelijk tot een hernieuwde samenwerking tussen Feyenoord en Boëtius zal leiden: "We weten allemaal dat hij er een tijdje uit heeft gelegen, het zal wat tijd kosten voordat hij helemaal fit is. Laten we kijken hoe het zich ontwikkelt, maar ik ben absoluut blij dat we een Feyenoorder terughebben", aldus Priske.

Vind jij dat Feyenoord Jean-Paul Boëtius een contract moet aanbieden? Laden... 34.1% Ja, absoluut 13.1% Nee, liever niet 52% Misschien, afhankelijk van zijn fitheid 0.8% Anders, namelijk... 710 stemmen

