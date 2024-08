Jean-Paul Boëtius heeft prachtig nieuws en doet beroep op ‘mensen in de juiste posities’

Het gaat goed met . De voetballer is goed hersteld, nadat hij in maart bekendmaakte opnieuw te zijn getroffen door kanker. “Ik ben kankervrij, ja”, zegt de stralende Boëtius woensdagavond bij het programma De Oranjezomer.

Boëtius liet in maart weten dat er uitzaaiingen zijn geconstateerd, nadat hij eerder al was geopereerd aan een tumor in zijn teelbal. Twee weken geleden heeft Boëtius van het ziekenhuis echter gehoord dat ‘het gewenste resultaat’ is bereikt, zegt hij nu. “Ik kan nu zonder zorgen vooruitkijken. Ik ben kankervrij, ja. ‘Schoon’ willen ze pas na vijf jaar zeggen, maar ik zeg het nu gewoon: ik ben schoon.”

“Het gaat heel goed met me, zeker als je het proces hebt gezien, met hoe ik eruit ben komen te zien. Niets ten nadele hier van de heren hier zonder haar, maar ik ben inmiddels ook zonder haar”, deelt Boëtius lachend een plaagstoot uit aan gasten Jack van Gelder en Pieter Cobelens. “Ik had er verder helemaal geen problemen mee. M’n haar komt nu ook mooi terug.”

De middenvelder annex aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd in mei 2023, destijds voor Hertha BSC. Hij wil weer op het veld gaan staan. “Ik ben nu dertig. Ik heb zeker nog wel een aantal jaren in m’n lichaam zitten. Ik hoop dat de mensen in de juiste posities dat ook gaan zien. Ik wil weer aan de bak. Ik ben fit, ik heb keihard getraind bij TIFA Sports (voetbalschool in Rotterdam, red.), in de gym, ik loop hard…”, somt hij op.

Vooraf sluit Boëtius geen clubs uit. “Ik kijk met een open blik. Ik was vorig jaar misschien te kritisch, waardoor ik bepaalde clubs heb afgezegd, maar nu kijk ik met een hele open blik. Ik wil gewoon weer aan de bak. Natuurlijk heb ik nog bepaalde dromen en ambieer je het hoogste. Je weet op wat voor niveau je hebt geacteerd.”

VIDEO: Jean-Paul Boëtius heeft prachtig nieuws: 'Ik ben schoon'