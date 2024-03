Boëtius deelt verschrikkelijk nieuws: 'Ondanks dat ik kanker overwonnen heb, is het uitgezaaid'

heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij opnieuw lijdt aan kanker. Bij de 29-jarige voetballer werd in 2022 in tumor in zijn teelbal geconstateerd, waaraan hij succesvol is geopereerd. Vrijdag maakt de voetballer bekend dat er uitzaaiingen zijn geconstateerd.

Op Instagram maakt Boëtius bekend dat er uitzaaiingen in zijn lymfeklieren zijn geconstateerd. Het betekent dat de oud-speler van Feyenoord opnieuw een chemotherapie moet ondergaan. Het is een grote klap in het gezicht voor Boëtius, die in de afgelopen periode op zoek was naar een club in het betaald voetbal om aan de slag te gaan. Even leek Sparta Rotterdam een gegadigde voor de handtekening van de 29-jarige middenvelder, maar die transfer kwam er niet."

"Hallo wereld, na een uitdagende periode van hard werken om een mooie stap te maken, heb ik nieuws om te delen. Ondanks dat ik kanker al eens overwonnen heb, is het uitgezaaid naar mijn retroperitoneale lymfeklieren", schrijft Boëtius op sociale media. "Dat betekent dat ik een chemotherapie zal ondergaan, gevolgd door een revalidatie", legt de voetballer uit, die een groot woord van dank uitspreekt naar de steun die hij heeft ontvangen.

Boëtius eindigt zijn bericht op Instagram hoopvol: "Ik kijk enorm uit naar de dag dat ik weer in een vol stadion kan voetballen. Ik zie jullie daar", schrijft de Rotterdammer op Instagram. Onder het bericht wordt Boëtius overladen met steunbetuigingen aan zijn adres, onder meer van Steven Bergwijn, Joshua Zirkzee en Ian Maatsen.