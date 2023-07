Jean-Paul Boëtius legt uit hoe hij zelf teelbalkanker per toeval ontdekte

Jean-Paul Boëtius werd afgelopen september getroffen door teelbalkanker. De 29-jarige aanvallende middenvelder, momenteel zonder club, moest onder het mes en overwon de ziekte uiteindelijk. In gesprek met Helden legt Boëtius hoe hij de teelbalkanker zelf per toeval ontdekte.

“Ik zie het als een plicht om daar heel open over te zijn, hoop dat ik daarmee andere mannen attendeer”, steekt de voormalig Feyenoorder van wal. “Ik zat weleens met mijn hand achter mijn broek en zei dan tegen mijn vriendin: Lies, ik weet niet was het is, maar het voelt alsof er iets op een bal zit. Die ene bal voelde als een eikeltje met een dop erop, de andere voelde glad.”

Boëtius stond destijds onder contract bij Hertha BSC. Hij trok niet meteen aan de bel bij de medische staf van de Duitse club. “Ik wilde niet te kleinzerig zijn. Liza vroeg me of ik me kon herinneren of het altijd zo geweest was en zei tegelijk: 'Als het jou opvalt, is er misschien toch iets aan de hand.' Ik had geen pijn en voelde me ook niet ziek. Uiteindelijk besloot ik me tijdens de interlandperiode te laten checken.”

Boëtius had zelf al onderzoek gedaan op internet. Hij voelde de bui toen al hangen. "Voordat ik me liet checken, had ik wat gegoogeld wist eigenlijk dat er al iets mis was. Ik had tegen onze fysiotherapeut gezegd dat ik pijn had met plassen, een soort branderig gevoel, en had ontdekt dat zoiets op een tumor kan duiden", aldus Boëtius.

De diagnose teelbalkanker kwam uiteindelijk uit voor de middenvelder. Twee dagen later werd hij geopereerd. Een verdere behandeling was niet nodig, waardoor Boëtius 25 dagen na zijn operatie alweer op het trainingsveld verscheen. Boëtius kwam vorig seizoen uiteindelijk tot 21 wedstrijden in dienst van Hertha BSC. Zijn aflopende contract werd niet verlengd, waardoor de enkelvoudig Oranje-international nu clubloos is.