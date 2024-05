KNVB maakt stadions bekend waar Nations League-wedstrijden tegen Duitsland, Hongarije en Bosnië gespeeld worden

Het komende seizoen in de Nations League zal het Nederlands elftal de wedstrijden afwerken in Amsterdam en Eindhoven, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. Duitsland, Hongarije en Bosnië en Herzegovina zitten bij Oranje in de Nations League-poule. Na het EK 2024 in Duitsland begint de nieuwe campagne al in het begin van september.

In de eerste speelronde speelt Nederland thuis tegen Bosnië en Herzegovina. Deze wedstrijd wordt afgewerkt in het Philips Stadion in Eindhoven. Tijdens de tweede wedstrijd (de thuiswedstrijd tegen Duitsland) zal de Johan Cruijff ArenA de locatie zijn. In de vijfde speelronde speelt Oranje thuis tegen Hongarije, en ook die wedstrijd wordt gespeeld in de ArenA.

Dit betekent dat er geen wedstrijden in de Nations League van het Nederlands elftal worden afgewerkt in Rotterdam. De verkoop van de tickets begint op dinsdag 14 mei voor OranjeClubCardhouders. De vrije verkoop begint twee dagen later (op 16 mei). Tickets voor deze wedstrijden gaan vanaf 35 euro weg.

