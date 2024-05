Wim Kieft maakt schokkend, rancuneus en pijnlijk bericht van Marco van Basten openbaar

Wim Kieft heeft maandagavond in het programma Veronica Offside een bericht dat Marco van Basten hem in het verleden heeft gestuurd openbaar gemaakt. De twee oud-aanvallers konden niet goed met elkaar door een deur en dat heeft Van Basten zijn collega-analist in het verleden heel duidelijk gemaakt.

Wilfred Genee haalt het onderwerp aan in de uitzending van Veronica Offside en vraagt naar de appjes van Van Basten uit het verleden richting Kieft: "Ja, ik kreeg van Marco appjes. Hij was heel boos op mij", weet de oud-spits nog. "Ik had iets geroepen over Johan Cruijff ofzo, het was iets met de Cruijff-revolutie. Het eerste bericht dat ik kreeg was van: hé, jij met je trieste leven. Daar had hij feitelijk gelijk in", zegt Kieft lachend.

Artikel gaat verder onder video

De analist vond het destijds niet zo erg, maar de tafel van Veronica Offside reageert wel geschokt: "Hij zit dan in zijn emotie, hij zei ook van mij ga je het niet winnen dat kon je vroeger ook niet. Had hij ook gelijk in", geeft Kieft toe. De analist van Veronica Offside heeft geen moeite met de uitspraken van Van Basten uit het verleden. "Laatst kwam ik hem op de squashbaan tegen en dat ging goed, ja. Iedereen maakt zich zo druk om kritiek. Het hoort er allemaal een beetje bij", besluit de analist.

