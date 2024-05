Boskamp ziet ‘lachertje’ in Champions League: ‘Hij werd helemaal gek! Dit kan echt niet!’

Jan Boskamp is zeer kritisch op Kim Min-jae. De verdediger van Bayern München, die in de eerste halve finale van de Champions League tegen Real Madrid een knullige penalty veroorzaakte, kan de analist van RTL7 niet bekoren en wordt zelfs uitgemaakt voor ‘lachertje’, zo viel er te horen in de voorbeschouwing op de kraker.

Ook bij de andere goal, die net als de penalty gescoord werd door Vinicius Júnior, speelde Kim-jae een ongelukkige rol. Analisten Boudewijn Zenden en Boskamp analyseren het penalty-moment. “Die trainer (Thomas Tuchel, red.) werd op een gegeven moment helemaal gek. Dit ook, dit kan toch niet…”, reageert Boskamp, die vervolgens zijn woorden herhaalt. “Dit is gewoon stom”, voegt Zenden eraan toe.

Artikel gaat verder onder video

Kim-jae maakte vorig seizoen indruk bij Napoli, waardoor hij een transfer kon maken naar Bayern. “Ik denk dat hij in Napels de bal gewoon moest afpakken en direct weer inleveren… Maar Matthijs de Ligt had het ook moeilijk in het begin, maar die heeft zich ook teruggevochten”, zegt Boskamp.

De analist wil het daarna toch weer even hebben over de strafschop. “Als je ook ziet hoe hij instapt… dat is gewoon een lachertje”, besluit Boskamp. Real en Bayern vechten woensdagavond voor het laatste ticket voor de finale van de Champions League. Dinsdagavond verzekerde Borussia Dortmund zich ten koste van Paris Saint-Germain al als finalist van het miljardenbal.

