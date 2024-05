Fiorentina knikkert Club Brugge uit Europa en dat is slecht nieuws voor Ajax

Fiorentina heeft zich woensdagavond ten koste van Club Brugge geplaatst voor de finale van de UEFA Conference League. Na de 3-2 overwinning in de heenwedstrijd was de 1-1 in de return voldoende voor de Italianen om zich voor het tweede jaar op rij te verzekeren van een startbewijs voor de eindstrijd. En dat is slecht nieuws voor Ajax in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Heel lang leek Club Brugge zich op bezoek bij Fiorentina een prima uitgangspositief voor de return te verschaffen, maar een doelpunt van M’Bala Nzola in de eerste minuut van de blessuretijd stak daar een stokje voor. Fiorentina werkte zodoende met een voorsprong toe naar de kraker in België. De Italianen lieten in de openingsfase niet merken op jacht te gaan naar een grotere marge. Ze namen met alles hun tijd en gunden Club Brugge de bal. Maar na zeventien minuten volgde een kentering. Maxim De Cuyper promoveerde een uitstekende voorzet van Hans Vanaken tot doelpunt: 1-0 voor de thuisploeg.

Artikel gaat verder onder video

De openingstreffer, die uiteindelijk op naam zou komen van Vanaken, zorgde ervoor dat Fiorentina wel moest komen. En de bezoekers kwamen dan ook. Ze kregen goede mogelijkheden op de gelijkmaker, onder meer via Christian Kouamé. De vleugelspeler zag zijn poging via de onderkant van de lat net vóór de doellijn terug het veld in stuiteren. Aan de andere kant liet Igor Thiago een goede mogelijkheid op de 2-0 liggen. De Braziliaan, die na afloop van dit seizoen voor veel geld de overstap maakt naar Brentford, ging alleen op de Fiorentina-doelman af en legde de bal breed, maar kreeg ‘m niet bij een teamgenoot.

Na de rust kwamen de eerste gevaarlijke momenten van de thuisploeg. Na een slim passje van Hugo Vetlesen liepen Ferran Jutgla en De Cuyper elkaar in de weg en uit de hoekschop die volgde kreeg Denis Odoi de bal op zijn rug in plaats van tegen zijn voorhoofd. Fiorentina werd gaandeweg de tweede helft weer wat sterker en Club Brugge kwam wederom heel goed weg. Cristiano Biraghi raakte uit een vrije trap de lat en Kouamé, die in de eerste helft al de lat raakte, kopte tegen de paal. Club Brugge had het geluk lang aan z’n zijde, maar in de slotfase was het dan toch raak voor de Italianen. In een poging de bal weg te werken raakte Brandon Mechele het hoofd van Nzola. De scheidsrechter kon niets anders dan naar de stip wijzen. Lucas Beltrán liet dit buitenkansje niet liggen en maakte er 1-1 van.

Dat doelpunt was moeilijk onverdiend te noemen, na al die mogelijkheden voor Fiorentina. Maar er was nog geen reden tot paniek voor Club Brugge. De wedstrijd werd vlak na het fluitsignaal voor de start van de tweede helft tijdelijk stilgelegd wegens vuurwerk en onder meer die onderbreking zorgde ervoor dat er flink wat extra tijd bij opgeteld werd: zeven minuten. In die extra tijd schreeuwde een groot deel van het stadion om een strafschop na een vermeende overtreding op De Cuyper, maar daar wilde de scheidsrechter niets van weten. Ook de videoscheidsrechter zag er geen strafschop in. Vanaken was vervolgens nog heel dicht bij de 2-1, maar de sluitpost van Fiorentina zorgde er met een geweldige redding voor dat het eerste ticket voor de finale in Italiaanse handen bleef.

Slecht nieuws voor Ajax

Ajax zal de ontwikkelingen in het Jan Breydelstadion met veel interesse op de voet hebben gevolgd. De Amsterdammers kunnen zich immers nog rechtstreeks kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Daarbij zijn ze wel afhankelijk van de UEFA Conference League-winnaar én het seizoenslot van FC Porto. Club Brugge was een gunstige Conference League-winnaar geweest voor Ajax, omdat die club zich naar alle waarschijnlijkheid via de nationale competitie gaat plaatsen voor de Champions League of Europa League. Maar de Belgen zijn nu dus uitgespeeld in Europa. Fiorentina bezet in de Serie A de negende plaats en zal zich normaliter niet meer rechtstreeks kwalificeren voor de Champions of Europa League.