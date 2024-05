'Vitesse voert in zoektocht naar benodigde miljoenen gesprekken met investeerders uit het Midden-Oosten'

De Gelderlander schreef dinsdag al dat het niet valt uit te sluiten dat Vitesse opnieuw in buitenlandse handen valt en volgens hetzelfde medium heeft de hekkensluiter van de Eredivisie inmiddels inderdaad contact gezocht met buitenlandse investeerders. De situatie in Arnhem wordt vooral in het Midden-Oosten op de voet gevolgd en het is dan ook niet vreemd dat de gesprekken plaatsvinden met een investeringsmaatschappij uit Bahrein.

Vitesse hoort op vrijdag 17 mei of de licentiecommissie van de KNVB de licentie voor komend seizoen wel of niet intrekt. De Arnhemmers kregen laatst te horen dat bij de stand van zaken op dat moment de commissie zou worden ingetrokken. Ze hebben een schuld van 18,9 miljoen euro en door gaten in de begroting is voor de komende twee jaar ook nog zeker tien miljoen euro nodig. In Arnhem hoopt men dat lokale of andere Nederlandse investeerders zullen aankloppen, maar De Gelderlander meldde dinsdag dus al dat de kans aanwezig is dat de club in buitenlandse handen wordt gedreven.

Artikel gaat verder onder video

De eerste stappen richting opnieuw een buitenlandse eigenaar zijn in elk geval al gezet. “Vitesse is voor de redding uitgekomen in Bahrein. De voetbalclub uit Arnhem voert gesprekken met een investeringsmaatschappij uit de oliestaat in het Midden-Oosten”, zo bevestigen bronnen rond de club aan De Gelderlander. De betreffende investeringsmaatschappij, waar verder geen informatie over wordt gedeeld, zou banden hebben met fondsen in de Verenigde Staten. Adviseur Paul van der Kraan en interim-directeur Edwin Reijntjes voeren weliswaar gesprekken met sponsors over ‘Plan Arnhem’, maar achten het rondkijken over de eigen landsgrenzen ‘noodzakelijk’. “Daarbij zijn er contacten met Bahrein. Maar een concreet voorstel ligt nog niet op tafel”, zo klinkt het.

De overname door de Amerikaan Coley Parry gaat in ieder geval definitief niet door. In navolging van de licentiecommissie stak ook de beroepscommissie een stokje voor een Amerikaanse overname. Volgens De Telegraaf een ‘belangrijke’ stap voor Vitesse. “Omdat de weg nu vrij is voor de club om de aandelen van Valeriy Oyf over te dragen naar de nieuwe stichting ‘Vitesse voor altijd’. Parry had exclusiviteit bedongen, waardoor zo’n aandelentransfer de afgelopen periode werd gedwarsboomd. Met de overdracht van de aandelen naar de nieuwe stichting is Vitesse uit Russische handen en kan worden gewerkt aan herstel van de bankrelatie met ING, dat de bankrekenig wilde stopzetten vanwege de Russische connectie”, zo klonk het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.