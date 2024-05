Ook de beroepscommissie zegt 'nee': Vitesse definitief niet in handen van Parry

Coley Parry wordt definitief niet de eigenaar van Vitesse. Waar eerder de licentiecommissie al een streep zette door de Amerikaanse overname van de club uit Arnhem, heeft nu ook de beroepscommissie er een stokje voor gestoken. Dat laat de hekkensluiter van de Eredivisie dinsdagavond weten in een persbericht.

“De beroepscommissie van de KNVB heeft zojuist aan Vitesse kenbaar gemaakt dat het beroep van de club, aangaande de aandelenoverdracht aan de Common Group, ongegrond is verklaard. Hierdoor blijft het besluit van de licentiecommissie staan”, zo klinkt het. De Arnhemmers verwachten binnen drie weken een ‘onderbouwd vonnis’ te ontvangen van de beroepscommissie. “De club treedt nog in beraad met betrekking tot het vervolgtraject”, zo laten ze weten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf is dit een ‘belangrijke’ stap voor Vitesse. “Omdat de weg nu vrij is voor de club om de aandelen van Valeriy Oyf over te dragen naar de nieuwe stichting ‘Vitesse voor altijd’. Parry had exclusiviteit bedongen, waardoor zo’n aandelentransfer de afgelopen periode werd gedwarsboomd. Met de overdracht van de aandelen naar de nieuwe stichting is Vitesse uit Russische handen en kan worden gewerkt aan herstel van de bankrelatie met ING, dat de bankrekening wilde stopzetten vanwege de Russische connectie”, zo klinkt het.

De licentiecommissie komt op 17 mei opnieuw bij elkaar om over Vitesse te vergaderen. De club kreeg een paar weken geleden van de licentiecommissie te horen dat bij de stand van zaken op dat moment de licentie voor komend seizoen zou worden ingetrokken. Vitesse moet er nu dus voor zorgen dat de Russische aandelen naar de stichting gaan. De clubleiding kan die aandelen in pakketten van 24,9 procent verkopen, zo schreef het Algemeen Dagblad eerder. In dat geval komen de benodigde miljoenen ‘binnen in partjes’ en omzeilt Vitesse de licentiecommissie van de KNVB.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.