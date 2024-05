Rafael van der Vaart weet zeker dat deze speler in de basis staat bij Oranje op het EK

Rafael van der Vaart is ervan overtuigd dat volgende maand in de basisopstelling van Oranje op het EK staat. De linksback van Borussia Dortmund, dat dinsdagavond de finale van de Champions League behaalde ten opzichte van Paris Saint-Germain, maakt zoveel indruk dat hij volgens de oud-voetballer een basisplek moet krijgen.

“Gister had ik voor het eerst dat ik dacht: sow…”, zegt Van der Vaart in de voorbeschouwing van de tweede halve finale tussen Real Madrid en Bayern München (2-2 na één wedstrijd). “Hebben we onze linksback voor het Nederlands elftal op het EK dan gevonden?”, vraagt Wytse van der Goot zich direct af.

De presentator benoemt vervolgens het detail dat Quilindschy Hartman sowieso afwezig is als linksback. Van der Vaart denkt goed na en geeft een stellig antwoord op de vraag of Maatsen in de basis moet staan. “Ja, ja zeker”, knikt de analist. “Het is ook heerlijk dat je keuzes hebt. In principe kan je Daley Blind of Nathan Aké daar neerzetten. Maar het is heerlijk voor een bondscoach om zo’n speler erbij te hebben”, vult Ronald de Boer aan.

De Boer vertelt in zijn analyse bij Ziggo Sport dat hij in eerste instantie helemaal niet te spreken was over Maatsen. “Iedereen dacht na PSV dat Dortmund een maatje te groot was. Toen maakte hij natuurlijk ook best veel fouten, maar sindsdien heeft hij de weg omhoog gevonden”, zo stelt hij.

