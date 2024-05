Hartman ‘baalt’ van blessure: ‘Vooral moeilijk op wedstrijddagen, want ik had een goede kans daar te staan’

weet zeker dat hij zonder blessure komende zomer mee was gegaan naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Volgens de verdediger van Feyenoord doet het op wedstrijddagen het meeste pijn, maar gaat hij wel kijken naar het toernooi.

Op de vraag of hij opkijkt tegen het volgen van het EK op televisie, reageert Hartman instemmend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Ik moet zeggen dat ik het voornamelijk moeilijk heb op wedstrijddagen. Lekker zonnetje erbij en dan zie je die grasmat, dat is lastig. Ook zeker met het EK zal het wel even slikken zijn, want ik had denk ik goede kans om daar te staan.”

“Ik had sowieso meegegaan, ik heb hem natuurlijk gesproken”, gaat de geblesseerde linksback verder. “Of ik had gespeeld, weet ik niet. Maar ik denk stiekem van wel. In het systeem dat we daar spelen denk ik dat dat wel goed had gepast en ik heb het ook laten zien in wedstrijden bij Oranje, dus dat is balen ja.”

Desondanks zal Hartman wel de televisie aanzetten voor wedstrijden voor de ploeg van Ronald Koeman. “Ik ga wel kijken ja. Het is natuurlijk gewoon mijn team en ik heb ook bijgedragen aan dat we het EK gehaald hebben. Ik hoop dat ze het goed gaan doen en ik ga zeker kijken", besluit hij.

