Harde kritiek ‘raakte’ Priske: ‘Dat is wel het laatste wat ik zou willen’

Brian Priske besloot bij zijn start als Feyenoord-trainer een andere weg in te slaan dan zijn succesvolle voorganger Arne Slot. In plaats van een 4-3-3-formatie begon de Deense oefenmeester met een 3-4-3-opstelling. Dat leverde hem veel kritiek op, en dat heeft hem wel geraakt, zo erkent hij

“Voor mij is een formatie niet meer dan een gereedschap om spelers te helpen qua startpositie in het veld”, begint de Deen in gesprek met Feyenoord Magazine. “Als je naar het hedendaagse voetbal kijkt, dan zie je dat elk team – ongeacht in welke formatie spelend – gedurende een wedstrijd wisselt van formatie. De achterste vier wordt een linie van 3, of de achterste 3 wordt een linie van 4. Het zijn maar getallen, startposities op het veld.”

“Juist daarom raakte het mij, toen mensen zeiden dat ik het DNA van Feyenoord zou hebben veranderd. Dat is wel het laatste wat ik zou willen”, gaat Priske in op de kritiek die hem ten deel viel. “De filosofie is in werkelijkheid precies hetzelfde als de afgelopen jaren, namelijk: dominant, aanvallend en agressief voetbal.”

Priske is in ieder geval voornemens om lijn die onder Slot is ingezet door te zetten. “Als het Legioen naar De Kuip komt, dan zien ze een team dat wil aanvallen, druk zetten en dominant spelen. Dat is onze filosofie. Dat is Feyenoord. Dat is ook hoe ik mijn team wil laten spelen”, vervolgt de Deen.

Priske wil soms concessies doen

De Feyenoord-trainer is zich er echter wel van bewust dat sommige wedstrijden erom vragen om concessies te doen. “Maar het gaat erom dat de filosofie uiteindelijk hetzelfde blijft. Die belofte kan ik ook maken aan de supporters, ongeacht of we nu 3-4-3, 4-3-3 of in een ander systeem spelen. Ons voetbal is dominant, meedogenloos en dapper”, stelt Priske.

Clubbelang staat voorop in de ogen van Priske

Feyenoord heeft aan Priske gevraagd of hij wil voortborduren op het lopende beleid. Dat begrijpt de trainer volkomen. “Uiteindelijk draait het om de club”, reageert hij. “Ik zal bijvoorbeeld nooit zeggen dat er op de Feyenoord Academy anders gespeeld moet worden dan nu gebeurt. De filosofie van de club staat bovenaan, die is belangrijker dan de coach, de directeur of wie dan ook.”

Priske hoopt dan ook dat mensen inzien dat hij een ‘teamplayer’ is. “Zo was het al toen ik zelf voetbalde en zo is het nu ook. Ik weet dat mijn rol als hoofdtrainer belangrijk is, maar ik kan niet zonder goede mensen om mij heen. Een goede onderlinge samenwerking is uiteindelijk de manier om met elkaar succes te behalen”, besluit hij.

