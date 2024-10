Feyenoord in spanning: 'Hij staat er héél goed op in Engeland, tegen Ajax volgen ze hem'

staat er bij clubs uit de Premier League uitstekend op, zo onthult Hans Kraay junior vrijdagavond in de voorbeschouwing van ESPN op het duel tussen Hongarije en Nederland. Clubs uit Engeland zullen Timber, die een basisplaats heeft in Hongarije, de komende weken gaan volgen.

"Ik lees veel Engelse kranten en wat opvalt is dat Timber heel hoog genoteerd staat bij heel veel clubs", geeft Kraay aan als hij de ontwikkelingen van de middenvelder bij Feyenoord bespreekt: "Ze gaan hem nu in de Champions League-wedstrijden en de wedstrijd tegen Ajax volgen. Hij maakt internationaal een geweldige indruk", weet de journalist. Dat er clubs met serieuze belangstelling zich gaan melden in Rotterdam-Zuid, lijkt dan ook een realistisch scenario.

Kraay vergelijkt de ontwikkeling die Timber doormaakt bij Feyenoord vervolgens met een van zijn voorgangers op het middenveld: "Het is een beetje de metamorfose die Orkun Kökcü heeft ondergaan", stipt de analist van ESPN aan. Kraay is in ieder geval laaiend enthousiast over de Feyenoorder: "In een kleine ruimte is hij heel vaardig, hij is brutaal en heeft een inhoud! Dat is werkelijk ongelooflijk."

Vrijdagavond mag Timber zich voor het eerst vanaf de aftrap laten zien in het Nederlands elftal. Tegen Hongarije vormt de aanvoerder van Feyenoord het middenveld met Ryan Gravenberch en Tijani Reijnders.

Vind jij dat Quinten Timber klaar is voor een overstap naar de Premier League? Laden... 62.7% Ja, absoluut 27.7% Nee, nog niet 9.6% Twijfelgeval 782 stemmen

