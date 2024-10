'Als dát gebeurt moet het Nederlands elftal onmiddellijk van het veld stappen'

Het Nederlands elftal zou vrijdagavond 'onmiddellijk' als één man van het veld moeten stappen als de supporters van Hongarije zich massaal schuldig maken aan racistische spreekkoren. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij althans in de podcast Kick-Off.

Hongarije en Nederland trappen vrijdagavond om 20.45 uur af in de Puskás Aréna in Boedapest voor hun onderlinge confrontatie in de Nations League. Valentijn Driessen is benieuwd of de supporters van het thuisland hun bedenkelijke reputatie waar gaan maken. "Die aanhang staat ook wel bekend om de racistische bejegening richting donkere spelers. Ik ben heel benieuwd hoe het Nederlands elftal ermee omgaat op het moment dat dat zich voor gaat doen."

LEES OOK: Hongarije - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender is de wedstrijd te zien?

"Dan hoop ik dat Oranje gewoon een statement maakt, want het elftal heeft heel veel jongens met een donkere achtergrond, onder andere de aanvoerder zelf (Virgil van Dijk, red.). Het zou wel van moed getuigen als zij dat niet zouden accepteren en bij de scheidsrechter aangeven dat ze op dat moment niet verder willen spelen. Dan hoef je niet direct het veld af te lopen, maar wel een signaal afgeven dat het Nederlands elftal dat niet pikt."

Verweij: 'Dan moet je echt wegwezen'

Verweij reageert: "Het ligt er ook een beetje aan in welke vorm. Zijn het massaal oerwoudgeluiden, dan moet je wél onmiddellijk van het veld afstappen. Maar is het in het begin een kleine groep, dan loop je naar de scheidsrechter. Wordt het meer, groter en massaal, dan is er maar één manier en moet je echt wegwezen." Presentator Pim Sedee zegt dat hij persoonlijk 'meteen' van het veld zou lopen, 'ook al zijn het er twintig'. "Dan hoef je het veld niet op te gaan", reageert Driessen. "Je vindt altijd wel een verdwaalde idioot die raar doet. Als je wil dat een heel stadion vol fans, dat daar geen enkele racist tussen zit, dan kun je helemaal niet meer voetballen", aldus de journalist.

Vind jij dat het Nederlands elftal direct van het veld moet stappen bij racistische spreekkoren? Laden... 46.3% Ja, absoluut 36.1% Nee, eerst de scheidsrechter inschakelen 13.3% Alleen als het massaal is 4.4% Anders, namelijk... 482 stemmen

