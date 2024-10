Hongarije - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender is de wedstrijd te zien?

Het Nederlands elftal vervolgt het toernooi om de Nations League aankomende vrijdag met een uitduel bij Hongarije. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman hoopt in Boedapest voort te kunnen borduren op de prima start, met vier punten uit de eerste twee duels. De wedstrijd tussen Hongarije en Nederland wordt live uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Hongarije - Nederland?

De wedstrijd in de Puskás Arena tussen Hongarije en Nederland begint vrijdagavond om 20.45 uur.

Op welke zender is Hongarije - Nederland te zien?

De wedstrijd tussen Hongarije en Nederland wordt live uitgezonden op NPO3. De voorbeschouwing op het duel begint om 20.20 uur.

Wat is de stand in de Nations League-poule van Nederland?

Oranje begon het Nations League-avontuur vorige maand met een klinkende 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina. Drie dagen later werd verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Duitsland (2-2). Die Mannschaft, die in hun eerste wedstrijd met 5-0 te sterk waren voor de Hongaren, gaat momenteel op doelsaldo aan kop in groep A3. Nederland volgt met evenveel punten op de tweede plaats. Bosnië en Herzegovina en Hongarije, die hun onderlinge duel met 0-0 gelijkspeelden, staan met één punt op plek drie en vier.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 'Als bondscoach vond ik het moeilijk om echt tot Gravenberch door te dringen'

Ryan Gravenberch komt met hoge verwachtingen aan bij het Nederlands elftal, na een sterke seizoenstart bij Liverpool.