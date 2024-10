Brian Priske wordt afgebrand: 'Sorry meneer Priske, maar ik vind het schandalig!'

Rob Jacobs (81) kan momenteel niet genieten van Feyenoord. De voormalig trainer van de Rotterdammers is uitermate kritisch op hoofdtrainer Brian Priske, die in zijn ogen bepalende fouten heeft gemaakt: "Als je ziet hoe ver ze verwijderd zijn van het halen van de Champions League volgend seizoen… dat vind ik zo jammer."

Jacobs gaat uitgebreid in gesprek met verslaggever Frank Stout van RTV Rijnmond. Met de journalist van de regionale omroep bespreekt hij de start van Priske bij Feyenoord, die volgens Jacobs niet over naar huis te schrijven is. Zijn eerste fout maakte de Deense trainer al in zijn eerste weken, vindt Jacobs: “Hij had Arne Slot moeten bellen. Dat doe je toch als je trainer/coach bent bij een nieuwe club, omdat Slot Feyenoord drie seizoenen lang op de Europese kaart heeft gezet. Een geweldige coach die niet te evenaren valt," zo legt de voormalig voetbaltrainer uit.

Strijd, maar geen goed voetbal

Daarnaast vindt Jacobs het een zwakte dat Priske zo vroeg in het seizoen al heeft moeten wisselen van systeem. Ook in het huidige systeem krijgt de Deense coach het nog niet voor elkaar om er goed voetbal in te brengen. Het blijft volgens Jacobs bij werklust, wat Feyenoord 'gelukkige' overwinningen tegen Girona en FC Twente heeft opgeleverd. Van een ontslag zou de analist al niet meer raar opkijken: "Priske moet presteren. We zijn al vijf maanden bezig. En waarom zou hij niet geslachtofferd kunnen worden? Er is er niet één die goed voetbalt," zegt Jacobs, waarna hij zichzelf toch moet corrigeren. "Ik heb er één ontdekt en die komt van heel ver. Dat is Hwang. Ik ben daar gelijk supporter van."

Het teleurstellen van Justin Bijlow

Jacobs is in tegenstelling van Hwang geen fan van Timon Wellenreuther. De 81-jarige Rotterdammer vindt het een 'schandalige' fout van de trainer van Feyenoord om Bijlow te passeren voor de Duitse doelman: “Je gaat toch niet een keeper die bij het Nederlands elftal zit, Justin Bijlow, slachtofferen voor jouw nummer twee? Dat is een blunder van Priske. Wellenreuther krijgt nu een driejarig contract; er is toch iets niet in orde. Want Bijlow is de nummer één van Nederland. Die moet nu op de bank zitten, ik vind het schandalig," vindt Jacobs.

De analist van RTV Rijnmond vindt dat Priske karakter toont als hij er na de interlandperiode voor zou kiezen om Bijlow op te stellen ten faveure van Wellenreuther. Jacobs vreest anders voor een vertrek van Bijlow, waar hij niet op zit te wachten: "Er moet wat gebeuren, natuurlijk. Je moet daar nu al mee beginnen, na deze interlandbreak," besluit hij.

