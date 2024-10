Speler met 136 wedstrijden in Feyenoord-1 duikt plotseling op bij beloftenploeg

Op het trainingsveld van de beloften van Feyenoord duikt plotseling een wel heel bekend gezicht op: (30). De middenvelder, die afgelopen zomer met het blijde nieuws kwam dat hij voor de tweede keer hersteld is van teelbalkanker, is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever.

Boëtius kwam, verspreid over twee periodes, tot 136 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin scoorde de enkelvoudig Oranje-international 26 keer en leverde hij exact evenveel assists. Sinds 2018 speelde Boëtius in Duitsland, voor achtereenvolgens FSV Mainz 05 en Hertha BSC. Sinds zijn vertrek bij die laatste club, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club.

LEES OOK: Krabbendam weet wie Timber moet opvolgen bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen jaren werd Boëtius tot twee keer toe geconfronteerd met heftig nieuws. In september 2022 deelde hij voor het eerst mee dat er teelbalkanker bij hem was geconstateerd. Hoewel hij daarvan volledig herstelde, werd in maart van dit jaar duidelijk dat er sprake was van uitzaaiingen. In juli schoof de clubloze voetballer aan in De Oranjezomer en kon hij gelukkig meedelen dat hij weer volledig kankervrij is.

LEES OOK: Feyenoord-spits Santiago Giménez sorteert voor op toptransfer: 'Hij zet hoog in'

Vorig seizoen trainde Boëtius al enkele maanden mee bij Sparta Rotterdam, maar kwam het niet tot een contract. In augustus sprak hij tegenover de Volkskrant de diepe wens uit om voor de derde keer in dienst te treden in De Kuip: "Terugkeren bij Feyenoord is toch de ultieme droom, samen met Mainz. Ik kan er echt iets toevoegen met wat ik kan en heb geleerd. Ik durf te zeggen dat ik completer en beter dan voorheen ben. In die zin heeft kanker een positieve werking op mij gehad", liet Boëtius toen optekenen.

Een bekend gezicht op de training van de beloftenploeg van Feyenoord👀 — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

Vind jij dat Feyenoord Jean-Paul Boëtius een contract moet aanbieden? Laden... 34.1% Ja, absoluut 13.1% Nee, liever niet 52% Misschien, afhankelijk van zijn fitheid 0.8% Anders, namelijk... 710 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.