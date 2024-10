Feyenoord-spits Santiago Giménez sorteert voor op toptransfer: 'Hij zet hoog in'

, de Mexicaanse spits van Feyenoord, lijkt voor te sorteren op een transfer naar een Europese topcompetitie. De 23-jarige aanvaller heeft zijn zaakwaarnemer Mariel Duayhe, die samen met zijn vader zijn belangen behartigde, verruild voor topmakelaar Rafaela Pimenta, zo melden Mexicaanse media.

Pimenta wordt gezien als de meest invloedrijke vrouw in het internationale topvoetbal. De 51-jarige Braziliaanse werkte zo'n twintig jaar voor de Italiaans-Nederlandse makelaar Mino Raiola, die wereldtoppers als Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Erling Haaland tot zijn clientèle mocht rekenen. Na het overlijden van Raiola in 2022, nam Pimenta zijn imperium over. Inmiddels staat de Braziliaanse ook Matthijs de Ligt (Manchester United) en Liverpool-trainer Arne Slot bij.

Giménez behoort vanaf nu dus óók tot de stal van Pimenta. De spits zou in overleg met zijn vader Christian en andere familieleden besloten hebben 'hoog in te zetten': "Hij heeft haar gekozen vanwege haar kennis van de Europese markt en, overduidelijk, haar connecties met de grootste clubs in elk land", schrijft het Mexicaanse Súper Deportivo. Afgelopen zomer werd vanuit Engeland al stevig aan Giménez getrokken. Nottingham Forest had uiteindelijk een bedrag van zo'n 36 miljoen euro voor de Mexicaan over. Feyenoord wilde echter geen genoegen nemen met minder dan veertig miljoen, zo reconstrueert bovengenoemd medium. Giménez zelf besloot echter dat Nottingham niet de ideale club was om zijn carrière voort te zetten, waardoor de Premier League-club afzag van een volgende bod. Ook AC Milan, dat vlak voor het sluiten van de markt nog zaken wilde doen, greep afgelopen zomer naast de komst van de Feyenoorder.

Giménez is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Feyenoord. De spits kwam tot dusverre tot vier goals in zeven duels, maar zal voorlopig nog wel even op die aantallen blijven staan. Op 22 september liep de Mexicaan namelijk een bovenbeenblessure op in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0). Naar verwachting kan trainer Brian Priske pas in januari weer beschikken over zijn eerste spits.

